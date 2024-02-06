為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

歐盟：中國散布網路假消息 造謠詆毀蔡英文、貶低美台關係

歐盟對外事務部最近發表調查報告，指中國官媒散布假訊息，意圖詆毀台灣總統蔡英文和貶損美台關係。圖為去年4月蔡總統午餐宴請訪台的美國眾議院外委會主席麥考爾（左）為首的代表團。（路透）（記者楊芙宜攝）

歐盟對外事務部最近發表調查報告，指中國官媒散布假訊息，意圖詆毀台灣總統蔡英文和貶損美台關係。圖為去年4月蔡總統午餐宴請訪台的美國眾議院外委會主席麥考爾（左）為首的代表團。（路透）（記者楊芙宜攝）

2024/02/06 21:47

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕歐盟對外事務部近日發布新一年度「外國資訊操弄干擾」（FIMI）報告，主要聚焦在俄羅斯對歐盟的攻擊和資訊操弄，結果意外發現亞太國家台灣、日本、印尼和澳洲也有12起被攻擊的案例，包括中國官媒在網路上散布貶抑台灣總統蔡英文和美台關係的訊息，還有不明來源的電子書在網路散布不實內容，意圖造謠詆毀蔡英文總統。

中央社報導，這份歐盟FIMI報告指出，外國操弄資訊的攻擊對象近半數是針對國家或政府機構，烏克蘭、美國和歐盟成員國波蘭、德國、法國是受攻擊次數最多者，還有案例發生在亞太地區的台灣、日本、印尼和澳洲。

報導引述歐盟對外事務部發言人史丹諾（Peter Stano）表示，對外事務部根據歐盟優先關切焦點來搜尋不實資訊案例，主要聚焦在俄羅斯對歐盟的攻擊和資訊操弄，結果竟意外發現到亞太國家的12個案例。

在台灣部分有4例，包括：一本長約300多頁的電子書以荒唐不實內容，造謠詆毀蔡英文總統，透過社群平台「X」（前稱推特）、網站和新聞稿推播；中共黨媒「環球時報」去年4月6日刊載一則描繪美國將蔡英文視為棋子、並將她帶向懸崖的漫畫，後續在社群媒體上被大量轉貼散布；中國官媒一篇貶抑美台關係的文章，在北京對外操弄資訊常用的臉書帳號圈內轉傳，謊稱有30個台灣政治團體示威抗議蔡英文訪美。

另外，官媒「中國日報」和「中國環球電視網」去年8月12日在1小時內先後刊出兩篇歷史時間軸線不同、但都在論述中國對台主張的文章，反映資訊操弄痕跡。

這份歐盟報告在1月23日發表，共分析在2022年12月1日至2023年11月30日間搜集到的750個案例。據報導，歐盟對外事務部表示，攻擊日本的案例多數與福島核處理水排放事件有關，包括指責西方媒體掩蓋事件。攻擊印尼的案例則聚焦在聲稱美國干涉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中東衝突遭抵制 拖累麥當勞去年Q4業績表現
2024/02/06 19:05

中東衝突遭抵制 拖累麥當勞去年Q4業績表現
邪惡軸心！中俄伊朗3月海上聯合軍演
2024/02/06 16:45

邪惡軸心！中俄伊朗3月海上聯合軍演

電信合併超無感？網速、收訊一次破解
中國祭禁空令助攻 上證今強彈逾3％
2024/02/06 16:14

中國祭禁空令助攻 上證今強彈逾3％
兩岸通吃？友邦瓜地馬拉考慮與中建立貿易 並維持與台關係
2024/02/06 13:49

兩岸通吃？友邦瓜地馬拉考慮與中建立貿易 並維持與台關係
中國金融首都經濟惡化 老牌百貨「上海六百」關門大吉
2024/02/06 13:31

中國金融首都經濟惡化 老牌百貨「上海六百」關門大吉
自由說新聞》英鋼琴家不只秀我國旗還撂這句台語！「狂辱華」網讚爆
2024/02/06 10:53

自由說新聞》英鋼琴家不只秀我國旗還撂這句台語！「狂辱華」網讚爆
國際今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播