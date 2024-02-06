歐盟：中國散布網路假消息 造謠詆毀蔡英文、貶低美台關係

歐盟對外事務部最近發表調查報告，指中國官媒散布假訊息，意圖詆毀台灣總統蔡英文和貶損美台關係。圖為去年4月蔡總統午餐宴請訪台的美國眾議院外委會主席麥考爾（左）為首的代表團。（路透）（記者楊芙宜攝）

2024/02/06 21:47

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕歐盟對外事務部近日發布新一年度「外國資訊操弄干擾」（FIMI）報告，主要聚焦在俄羅斯對歐盟的攻擊和資訊操弄，結果意外發現亞太國家台灣、日本、印尼和澳洲也有12起被攻擊的案例，包括中國官媒在網路上散布貶抑台灣總統蔡英文和美台關係的訊息，還有不明來源的電子書在網路散布不實內容，意圖造謠詆毀蔡英文總統。

中央社報導，這份歐盟FIMI報告指出，外國操弄資訊的攻擊對象近半數是針對國家或政府機構，烏克蘭、美國和歐盟成員國波蘭、德國、法國是受攻擊次數最多者，還有案例發生在亞太地區的台灣、日本、印尼和澳洲。

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報導引述歐盟對外事務部發言人史丹諾（Peter Stano）表示，對外事務部根據歐盟優先關切焦點來搜尋不實資訊案例，主要聚焦在俄羅斯對歐盟的攻擊和資訊操弄，結果竟意外發現到亞太國家的12個案例。

在台灣部分有4例，包括：一本長約300多頁的電子書以荒唐不實內容，造謠詆毀蔡英文總統，透過社群平台「X」（前稱推特）、網站和新聞稿推播；中共黨媒「環球時報」去年4月6日刊載一則描繪美國將蔡英文視為棋子、並將她帶向懸崖的漫畫，後續在社群媒體上被大量轉貼散布；中國官媒一篇貶抑美台關係的文章，在北京對外操弄資訊常用的臉書帳號圈內轉傳，謊稱有30個台灣政治團體示威抗議蔡英文訪美。

另外，官媒「中國日報」和「中國環球電視網」去年8月12日在1小時內先後刊出兩篇歷史時間軸線不同、但都在論述中國對台主張的文章，反映資訊操弄痕跡。

這份歐盟報告在1月23日發表，共分析在2022年12月1日至2023年11月30日間搜集到的750個案例。據報導，歐盟對外事務部表示，攻擊日本的案例多數與福島核處理水排放事件有關，包括指責西方媒體掩蓋事件。攻擊印尼的案例則聚焦在聲稱美國干涉。

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