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搶年輕選票 拜登TikTok帳號惹議

美國總統拜登競選連任團隊11日在TikTok開通帳號，試圖爭取年輕選票，卻隨即招來各方批評。（截取自TikTok影片）

美國總統拜登競選連任團隊11日在TikTok開通帳號，試圖爭取年輕選票，卻隨即招來各方批評。（截取自TikTok影片）

2024/02/13 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國總統拜登投入年底總統大選，爭取代表民主黨二度角逐白宮寶座之際，其競選連任團隊十一日在有爭議的短影音社群平台「抖音」國際版「TikTok」開通帳號，試圖藉此爭取年輕選票，卻隨即招來各方批評，認為此舉違背白宮去年二月在拜登主政下，要求美國所有政府機構卅天內移除TikTok的禁令。

要政府機構移除 競選團隊卻開通帳號

拜登競選團隊選在美國今年國家美式足球聯盟（NFL）總冠軍賽「超級盃」十一日登場同日，宣布拜登TikTok帳號開張（見圖，截取自TikTok影片），並上傳時下年輕人偏好的「短平快」方式卅秒快問快答影片，由拜登回應該場賽事一連串相關問題，最後一題問到「（共和黨初選目前聲勢領先的）川普或拜登？」他答：「別逗了，是拜登。」

拜登競選顧問聲明，拜登及政府官員不會以官員或個人身分直接在TikTok開通帳號，十一日開通的新帳號完全由競選團隊運作，目的是與更多選民接觸，尤其是那些對傳統平台不太有興趣的年輕人，也將開發其他社群媒體並「繼續於選民所在處相會」。

此事隨即遭到共和黨人抨擊。南達科他州共和黨籍州長諾姆（Kristi Noem）即透過社群媒體「Ｘ」喊話：「喬．拜登，過去這三年你做了很多蠢事，將你的數據交給中國可能是最蠢的事。拜登加入TikTok平台，夥同中國一起窺視美國人民。」

TikTok近年面臨強烈質疑，被許多政治人物指控為中國宣傳工具。儘管批評主要來自共和黨，但拜登政府內部也有類似聲浪。由於存在安全疑慮，美國多個州與聯邦政府均已禁止在官方設備上使用TikTok。

前總統川普在二○二○年九月簽署行政命令，全面禁止TikTok在美運行，但旋遭聯邦法院暫停執行；拜登隔年上台後，廢除川普禁令。TikTok執行長周受資上月在美國國會作證時表示，每月有逾一．七億美國人使用TikTok。

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