手機存達賴喇嘛照片被捕！西藏青年僧人至今下落不明

居住四川省甘孜藏族自治州1名青年僧人去年7月因手機存有達賴喇嘛的照片被發現，遭中國公安去年7月依此為罪名逮捕至今下落不明。（路透資料照）

2024/02/17 15:08

羅添斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北京政權持續壓迫西藏，消息人士披露，居住四川省甘孜藏族自治州1名青年僧人，去年7月因手機存有達賴喇嘛的照片被發現，遭中國公安去年7月依此為罪名逮捕至今仍下落不明，青年僧人母親因長期擔憂兒子情況導致身體相當虛弱。

據《自由亞洲電台》援引《西藏之聲》報導 ，消息人士提及，現年29歲青年僧人丹增謙繞去年7月遭中國當局非法逮捕，罪名是發現他的手機內存有達賴喇嘛照片，以及他在西藏以外地區出版書籍和文件，被拘捕至今北京相關當局遲遲沒有告知丹增謙繞的母親確切拘捕地點或身體健康狀況。

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消息人士指出，中國當局一直不允許丹增謙繞直系親屬與他會面，他的母親也因長期過度擔憂兒子造成身體狀況愈來愈糟。

報導分析，中國政府一直宣傳達賴喇嘛為「分裂分子」，如果有藏人被發現持有達賴喇嘛照片，就會依照涉犯「煽動分裂國家」等罪名並遭拘捕判刑。在當局嚴密監控下，丹增謙繞被捕的消息近日才流出境外。

據了解，丹增謙繞也是一名詩人，出生於四川省甘孜藏族自治州雅江縣紅龍鄉，從小在紅龍鄉臥龍寺與理塘寺以及雅江縣等學習，精通藏語和中文，因密切關注藏人反抗中國政府鎮壓的鬥爭進展以及在網路上撰寫文章聞名。

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