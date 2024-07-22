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北韓飄逾500顆氣球 南韓連2天啟動全線心戰廣播

南韓軍方22日證實，已連續2天在前線啟動對北韓心戰廣播。（歐新社資料照）

南韓軍方22日證實，已連續2天在前線啟動對北韓心戰廣播。（歐新社資料照）

2024/07/22 14:28

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓聯合參謀本部（下稱聯參）證實，已自當地時間22日早上6時啟動對北韓心戰廣播，預計喊話將持續16個小時，到當天晚間10時。此為南韓軍方連續2天動員前線擴音設備，在全長248公里的兩韓邊界「全線放送」。

《韓聯社》報導，廣播內容包括北韓外交官李日奎叛逃的消息，以及北韓人民軍在非軍事區北側佈雷時，不慎引發爆炸導致士兵死亡等消息。南韓心戰廣播將能動搖北韓前線軍民的士氣，打擊平壤當局阻擋人民接收外界訊息的意圖。

由於北韓21日上午第9度施放垃圾氣球，南韓軍方遂於同天下午1時起，動員了設置在西部、中部和東部前線地區的所有固定式擴音器，一改先前輪流放送的模式，全面啟動對北韓心戰廣播。

21日晚間8時，北韓暫停施放垃圾氣球，且截至22日白天都未有進一步動作。《韓聯社》分析，原因可能是心戰廣播有效施壓，也可能是北韓基於風向和降雨量等氣象條件暫停施放。

南韓軍方人士透露，儘管北韓目前暫停施放垃圾氣球，南韓當天仍將持續心戰廣播。軍方還考慮，若北韓再度施放垃圾氣球或發起其他挑釁，將同時啟用固定式及移動式擴音設備進行廣播。

南韓在前線地區設有40台擴音器，其中24台為固定式，16台為移動式。

聯參表示，北韓21日施放了500多顆垃圾氣球，其中約240顆在京畿道北部和首爾等地墜落，其填充物大部分為廢紙，尚未發現含有危害安全的物質。

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