馬達加斯加雨林傳奇 失落百年巨型馬陸重現蹤跡

消失了126年的巨型馬陸，在馬達加斯加的雨林中被重新發現。（圖擷取自Christina Biggs臉書專頁）

2024/07/22 13:28

〔編譯陳成良／綜合報導〕馬達加斯加這座位於印度洋的島嶼，以其獨特的生物多樣性聞名於世。然而，由於棲息地破壞和環境變遷，許多物種面臨生存危機，甚至消失在人們的視野中。令人振奮的是，近期傳來好消息：一種消失了126年的巨型馬陸，在馬達加斯加的雨林中被重新發現，為這片土地的生態保育帶來一線曙光。

根據美國有線電視新聞網（CNN）7月19日報導，這項驚喜發現源於保育組織「Re:wild」去年9月的1場探險之旅。當時，該組織的失落物種專員克莉絲蒂娜·畢格斯（Christina Biggs）在馬基拉自然公園（Makira Natural Park）的帳篷外，意外發現1隻巨型深棕色馬陸爬過她靴子。起初，她並未意識到這隻馬陸的特殊性，只是單純地覺得牠很酷，便隨手拍了一段影片。

請繼續往下閱讀...

然而，當畢格斯將影片分享給倫敦自然歷史博物館的甲蟲專家德米特里·特爾諾夫（Dmitry Telnov）後，才驚覺這隻馬陸竟是自1897年以來就未曾被記錄的「失落」物種——巨型馬陸（學名：Spirostreptus sculptus）。更令人驚喜的是，研究團隊發現這種馬陸在馬基拉自然公園的雨林中相當普遍，顯示其族群數量可能比預期中來得樂觀。研究人員發現的Spirostreptus sculptus馬陸中，體型最大的一隻，身長達到了27.5公分。

除了巨型馬陸（Spirostreptus sculptus），Re:wild在這次探險中還重新發現了其他20種失落物種，包括跳蛛、擬蟻花甲蟲（ant-like flower beetles）和3種魚類，同時也記錄了許多過去未曾在馬基拉出現過的新物種，例如馬達加斯加妖面蛛（Madagascarchaea spider）。這些發現，再次證明了馬達加斯加作為全球生物多樣性熱點地區的重要性。

然而，並非所有尋找的目標都能如願以償。研究團隊此次並未找到馬索亞拉叉斑狐猴（Masoala fork-marked lemur）、大型變色龍Calumma vatososa和暗淡四聲杜鵑（dusky tetraka）等物種，令人擔憂這些物種可能已經滅絕。

事實上，馬達加斯加近年來面臨嚴重的森林砍伐問題，導致許多物種的棲息地遭到破壞。儘管馬基拉自然公園相對完整，但研究團隊仍發現了非法採礦、自耕農和外來入侵物種等威脅。

儘管面臨挑戰，Re:wild的研究成果仍為馬達加斯加的生物多樣性保育帶來希望。正如該組織失落物種專員畢格斯所言：「你無法拯救你不知道存在的東西。」唯有持續探索和記錄這些「失落」的物種，才能更有效地保護它們，避免其永遠消失在地球上。

該團隊還發現了一些先前從未在馬基拉記錄過的物種，例如圖中的馬達加斯加妖面蛛（Madagascarchaea spider）。（圖擷取自Christina Biggs臉書專頁）

研究人員還發現３種失落的魚類，其中一種是圖中的Ptychochromis makira，該物種自 2003 年以來就消失在科學界視野中。（圖擷取自Christina Biggs臉書專頁）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法