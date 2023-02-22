罕見！熱帶風暴跋涉逾7000公里 馬達加斯加恐遭重創

「佛萊迪」襲擊馬達加斯加東海岸後，至少已造成四人死亡，挾帶的暴風雨撕裂當地無數房屋的屋頂後還引發了暴潮。（美聯社）

2023/02/22 21:58

〔即時新聞／綜合報導〕相當於「強烈颱風」規摸的5級熱帶氣旋「佛萊迪」（Freddy）今日登陸非洲島國馬達加斯加，繼一月底席捲該國的熱帶氣旋「切內索」（Cheneso），這次「佛萊迪」造成的強風暴雨恐又將帶來不小的災情。

綜合外媒報導，「佛萊迪」襲擊馬達加斯加東海岸後，至少已造成四人死亡，挾帶的暴風雨撕裂當地無數房屋的屋頂，還引發了暴潮，沿海地區已有7000人撤離，國際紅十字會警告，浪高恐超過8公尺，好幾個地區的學校關閉，當地交通完全中斷。

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馬達加斯加去年遭遇強烈熱帶氣旋「巴茲萊」（Batsirai）襲擊，奪走超過130條人命，現在還沒完全從災害中恢復，上月又有「切內索」帶來強風大雨、洪水肆虐，數萬民眾被迫逃離家園。但沒隔多久，「佛萊迪」從澳洲北部生成，竟然長途跋涉7000多公里橫跨整個印度洋直奔非洲東部外海的馬達加斯加，許多當地居民害怕接二連三的風暴恐怕會讓他們的家園永遠無法重建。

佛萊迪的路徑很不尋常，2000年在東南亞印尼生成的熱帶氣旋「艾琳」（Cyclone Leon–Eline）也曾千里迢迢襲擊馬國，造成數十人死亡、1萬人以上流離失所。相隔23年，佛萊迪堪稱是「歷史性風暴」，穿越馬達加斯加後，預計週末將登陸東非國家莫三比克。

佛萊迪的路徑很不尋常，2000年在東南亞印尼生成的熱帶氣旋「艾琳」（Cyclone Leon–Eline）也曾千里迢迢襲擊馬國，造成數十人死亡、1萬人以上流離失所。相隔23年，佛萊迪堪稱是「歷史性風暴」。（路透）

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