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馬達加斯加10月熱浪破紀錄 研究稱人為暖化造成高溫災害

專家表示，馬達加斯加有90％人口生活貧困，無法應對極端高溫。（路透社）

專家表示，馬達加斯加有90％人口生活貧困，無法應對極端高溫。（路透社）

2023/11/24 23:12

〔即時新聞／綜合報導〕非洲東南部的島國馬達加斯加在10月遭遇破紀錄的熱浪侵襲，數百萬人的生活陷入困境。一份研究報告表示，如果人為的全球暖化不存在，馬達加斯加的熱浪「幾乎不可能」發生。報告也指出，此不尋常現象恐意味著若全球暖化程度無減緩跡象，熱浪來襲可能變成常態性的高溫災害。

根據英國《衛報》報導，撒哈拉以南非洲地區首項將長期的熱浪與氣候危機作關聯的研究發現，當地氣溫比近期平均高出攝氏2.5度。而擁有超過300萬人口的馬達加斯加首都安塔那那利佛（Antananarivo）遭到最不尋常的高溫侵襲。

研究人員據計算指出，如果持續燃燒化石燃料將讓全球的氣溫比工業化前水準高出攝氏2度，那這種強度的熱浪侵襲預計每5年就會發生一次。

過去數百項氣候研究已表明，人為導致的全球暖化正使世界各地的極端天氣更為頻繁和強烈。在過去30年中，僅僅熱浪就可能造成數百萬人過早死亡。

極端氣候引發的高溫影響到數百萬貧困人口，但多數國家的官員或媒體卻無記錄高溫對其族群生活造成的傷害。非洲許多國家缺乏記錄氣候衝擊的能力。研究報告的科學家表示，缺乏資訊會使得實施傷亡應變的措施變得非常困難。

該國有90％以上的居民生活貧困，且有半數人無法獲得乾淨的水或電力。而許多人居住在非正常規格的房屋中，使他們難以應付酷熱天氣。

荷蘭皇家氣象研究所（KNMI）的氣候學家平托（Izidine Pinto）博士表示，「非洲因為少報導有關高溫衝擊的資訊而惡名昭彰，許多貧窮國家也根本無法應對極端高溫。

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