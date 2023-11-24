聖嬰現象發威 索馬利亞豪雨成災已近百死

2023/11/24 04:30

〔中央社〕東非國家索馬利亞的內閣今天表示，國內已有近100人死於最近的毀滅性洪災，將近200萬人受影響。

法新社報導，索馬利亞如同非洲之角（Horn of Africa）其他國家，正面臨滂沱大雨和突發性洪水襲擊，而索馬利亞才剛擺脫促使數百萬人瀕臨饑荒的乾旱。

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這波洪災已迫使大約70萬人離開家園、將多個社區和農田全部淹沒，並摧毀數座橋梁。索馬利亞政府本月稍早宣布進入緊急狀態。

索馬利亞內閣今天在國家災難管理局（National Disaster Management Agency）簡報後發聲明說，迄今已有約96人罹難，將近200萬人受災情影響。

聲明指出：「索馬利亞聯邦政府正努力協助受災民眾，內閣並呼籲人道機構和索馬利亞民眾對災民伸援。」

這波強降雨跟預計至少會持續到明年4月的聖嬰現象（El Nino）有關。

聖嬰現象是一種自然發生的氣候模式，通常與全球氣溫升高有關，也可能導致一些地方乾旱、一些地方降下大雨。這種現象平均每2年到7年發生一次，每次通常持續9到12個月。

非洲之角是全球最容易受到氣候變遷和極端天氣事件衝擊的區域之一，而且現在極端天氣事件的頻率和強度已然增加。1121124

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