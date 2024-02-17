美眾院通過兩項法案 促中國停止迫害少數民族
2024/02/17 05:30
〔編譯林家宇／綜合報導〕美國聯邦眾議院十五日以壓倒性票數通過三項法案。兩項旨在進一步維護新疆維吾爾族人權和西藏局勢，箝制北京政府迫害行徑；另一項為提升與日本、印度、澳洲「四方安全對話」（Quad）成員國在亞太地區的安全合作。
由共和黨籍議員、眾院外交委員會印太小組主席金映玉提出的「維吾爾政策法案」以四一四票同意、六票反對通過。內容包括在國務院任命一名專職維族事務協調員；授權資助在以穆斯林為主的國家替新疆維族發聲；規定國務院將維吾爾語納入外交人員培訓機構項目。
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民主黨籍議員麥葛文提出「促進西藏與中國爭端解決法案」以三九二票同意、廿八票反對通過。此為二○○二年「西藏政策法」的修正案，內容主要為打擊中國政府和中共對西藏歷史、人民和包括達賴喇嘛在內的制度習俗所傳播的錯誤資訊，並強調西藏法律地位未定。
另通過強化美日印澳安全對話
民主黨眾院外委會主席米克斯提出的「強化四方安全對話法案」以三七九票同意、卅九票反對通過。旨在強化美日印澳彼此間的參與度，建立一個「四方安全對話議會內部工作小組」，促進基於共享利益和價值的合作關係。