美眾院通過兩項法案 促中國停止迫害少數民族

美國聯邦眾議院十五日以壓倒性票數通過兩項旨在進一步維護新疆維吾爾族人權和西藏局勢，箝制北京政府迫害行徑。（路透檔案照）

2024/02/17 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國聯邦眾議院十五日以壓倒性票數通過三項法案。兩項旨在進一步維護新疆維吾爾族人權和西藏局勢，箝制北京政府迫害行徑；另一項為提升與日本、印度、澳洲「四方安全對話」（Quad）成員國在亞太地區的安全合作。

由共和黨籍議員、眾院外交委員會印太小組主席金映玉提出的「維吾爾政策法案」以四一四票同意、六票反對通過。內容包括在國務院任命一名專職維族事務協調員；授權資助在以穆斯林為主的國家替新疆維族發聲；規定國務院將維吾爾語納入外交人員培訓機構項目。

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民主黨籍議員麥葛文提出「促進西藏與中國爭端解決法案」以三九二票同意、廿八票反對通過。此為二○○二年「西藏政策法」的修正案，內容主要為打擊中國政府和中共對西藏歷史、人民和包括達賴喇嘛在內的制度習俗所傳播的錯誤資訊，並強調西藏法律地位未定。

另通過強化美日印澳安全對話

民主黨眾院外委會主席米克斯提出的「強化四方安全對話法案」以三七九票同意、卅九票反對通過。旨在強化美日印澳彼此間的參與度，建立一個「四方安全對話議會內部工作小組」，促進基於共享利益和價值的合作關係。

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