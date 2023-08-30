女富商癡戀高富帥基金經理人 50女「暈船」 失金逾億元

吳男為首的詐騙集團假冒高富帥基金經理人，專挑未婚熟女下手，全台至少50人受害。（民眾提供）

2023/08/30 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕一名經商有成的女富商，年紀逾四十歲仍是小姑獨處，她透過網路交友結識一名酷愛健身的基金經理人，把自己賺來的辛苦錢交給對方投資，沒想到對方竟是詐騙集團份子，利用「高富帥」老哏讓女富商陷入感情漩渦，不僅被騙走千萬元，甚至自己也淪為詐欺共犯，刑事局電信偵查大隊循線破獲男子吳俊榤為首的詐騙集團，初估全台至少五十名女子受害，被騙金額達上億元。

女富商不僅被騙千萬 也淪詐欺共犯

警方指出，卅一歲吳姓男子為首的詐騙集團，透過Telegram、IG等社群軟體，打造高富帥基金經理人形象，再以交往為前提誆騙這些女子，等被害女子陷入感情漩渦，再鼓吹她們到假投資平台註冊開戶，並偽造匯款紀錄及假投資平台投資明細，取信被害女子有鉅額款項在她們名下專戶。

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期間，吳男等人指示旗下小弟要跟這些渴望愛情的女子保持「熱度」，不但要噓寒問暖，更從網路盜取大量帥哥健身、登山健行的照片，取信被害女子沒有「愛不對人」，幾個月後，吳男再誆稱投資獲利豐碩欲出金，要求被害女子提供網路銀行帳號、密碼以利轉帳，吳男等人再拿這些帳戶，提供給其他詐騙被害人匯款或非法洗錢所用。

詐團盜大量帥哥照 噓寒問暖再誆騙

刑事局電信偵查大隊獲報後，從去年底陸續前往高雄市鳳山區、台中市太平區、沙鹿區等地高級住宅區搜索，順利逮捕吳男共十人到案，並查扣作案用手機廿一支、SIM卡、現金廿萬元、教戰手冊等證物，訊後依詐欺罪、組織犯罪防制條例等罪送辦，吳嫌與尤姓小弟被羈押。

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