前日本駐中大使垂秀夫：習近平掌權後 大搞一人獨裁

前日本駐中國大使垂秀夫爆料，中國國家主席習近平在掌權之前給外界留下謙卑的印象，但在掌權後就開始大搞一人專政獨裁。（擷取自日本外務省官網）

2024/02/15 12:37

〔編譯盧永山／綜合報導〕被喻為「中國最害怕的男人」的前日本駐中國大使垂秀夫，近日在日本老牌雜誌《文藝春秋》一連兩期撰寫回憶錄，細數他在任4年間，受到中國多次不禮貌的待遇，也詳盡分析中國國家主席習近平上任10年為中國帶來的改變。

根據《自由亞洲電台》報導，垂秀夫在回憶錄中先分享在任4年間，受到中國多次不禮貌的待遇，包括「女戰狼」華春瑩向他訓斥日本軍國主義屠殺台灣人；中方亦違反「維也納條約法公約」拘留日本外交官，並在他熟悉的日本料理店安裝偷聽器。垂秀夫在回憶錄毫不客氣批評，中國的「戰狼」外交做法正破壞日中關係。

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垂秀夫還分析說，鄧小平的高度經濟發展路線已走到盡頭，習近平在經濟發展與強國獨裁的2條路線上，選擇走回毛澤東的獨裁路線，因此習近平把國家安全置於首位，縱使他強推的國安政策與中國的經濟模式相違背，但仍一意孤行去實行，令各國大使摸不著頭緒。

垂秀夫指出，自己首次見習近平是在2009年，當時給他留下了非常謙虛的印象。他還描述當年還是中國國家副主席的習近平訪日首次見天皇的情形，當時擔任日本外務省中國科科長的垂秀夫負責安排嘉賓到首相官邸參與晚宴，當時習近平逐桌去打招呼，有70位嘉賓，因此所花時間較長。垂秀夫當時負責帶路，「一直在繞桌子。他（習近平）對每個人都非常禮貌，即便最後都有點超時了」，臉上也沒有展露絲毫不滿，因此在垂秀夫心中留下謙卑的印象。

但事隔6年後的2015年，垂秀夫帶著日本前首相安倍晉三的親筆信，陪同自民黨總務會長二階俊博訪華，與習近平再次舉行了會談，「那時他（習近平）已經變成了一個遙遠的存在，相當難以接近了。他周圍的安保工作變得極其嚴格，身邊有多名侍衛保護，保安戒備明顯比上任主席胡錦濤高，很難近距離接觸他，習近平的氣場已完全改變」。

垂秀夫於2020年開始擔任日本駐中大使，他說，「擔任駐中大使後，這種情況變的更加明顯」。

垂秀夫指出，雖然中國的政治體制沒有改變，但實際上已經發生了相當大的變化，「以前中國是一黨專政的體制，現在我覺得可以說是習近平一人專制的體制了。從這個意義上來說，習近平先生周圍的安保也越來越嚴格了」。

垂秀夫說：「上任之前數年，我已知道政治局常委必須向總書記交出報告，政治局常委坐過的專用列車或特別飛機，須得到總書記辦公室嚴格監查。換言之，政治常委只是習近平的下屬。」

垂秀夫表示，鄧小平的高度經濟發展路線已走到盡頭，習近平在經濟發展與強國獨裁的路線上，選擇走回毛澤東的獨裁路線，因此習近平把國家安全置於首位，縱使他強推的國安政策與中國的經濟模式相違背，但仍一意孤行去實行。

垂秀夫寫道，除了貪腐問題，目前中國青年失業率也很嚴重，估計高達40%，「習近平正處於一個分岔口，一是選擇鄧小平的經濟高速度成長路線，另一條路是走回毛澤東的獨裁路線，最後習近平的行動證明他選擇了後者，以高度集權令中共的正統性得以延續」。

1985年4月，垂秀夫自京都大學法學部畢業，進入日本外務省工作。新進外務省的人，都要選修1門外語，他就選了華語，隨後被派到南京大學留學。1989年，他任日本駐中大使館二等祕書，從此開始了他在中、港、台的外交生涯。後來，他歷任日本駐香港總領事館領事、日本交流協會台北事務所總務部長、日本駐中大使館公使等職務。2020年11月垂秀夫被派往北京，擔任日本駐中大使。

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