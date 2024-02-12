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中駐俄大使張漢暉：普廷今年將訪中 與習近平多次會晤

中國駐俄大使張漢暉10日透露，俄羅斯總統普廷今年將出訪中國。（美聯社）

中國駐俄大使張漢暉10日透露，俄羅斯總統普廷今年將出訪中國。（美聯社）

2024/02/12 16:40

〔記者吳哲宇／台北報導〕中國駐俄大使張漢暉10日透露，俄羅斯總統普廷今年將出訪中國，並與中國國家主席習近平進行多次會晤，藉以強化中俄陣線對抗西方勢力。

中國駐俄大使張漢暉在俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）星期六（2月10日）刊發的採訪中，回答有關2024年訪問計劃的問題時說，普廷今年的訪中之旅一定會成行，中方期待他的到來。

《法國國際廣播電台》報導，當被問及是否在進行普廷與中國國家主席習近平今年會晤的籌備工作時，張漢暉回答說：「當然，好幾次。」

《南華早報》報導，普廷此次若成行，將是他自2000年就任總統後第19次訪問中國；此外，俄國將於10月在喀山（Kazan）舉行2024年金磚國家峰會，屆時同為創會成員國的中國預計也將出席。

報導指出，在與西方的緊張關係中，北京和莫斯科近年來走得更近。2022年2月，即俄羅斯入侵烏克蘭之前三週，習近平和普廷在北京宣布兩國建立「無限制」夥伴關係，俄方很快就遭到美國及其盟國的一系列制裁。

去年3月，習近平飛往莫斯科進行國事訪問。10月份，普廷透過出席在北京舉行的「一帶一路」高峰會來回應習近平。這次高峰會是自國際刑事法院3月以非法驅逐烏克蘭兒童罪名對他發出逮捕令以來他第二次出國訪問。

《星島日報》報導，中俄兩國元首2月8日通電話互致新春問候。習近平在通話中強調，雙方要密切戰略協作，捍衛各自國家主權、安全、發展利益，堅決反對外部勢力干涉內政。

普廷則表示，在雙方共同努力下，俄中關係達到前所未有的高水準，俄羅斯願與中國加強地區和國際多邊架構內溝通協作，相互支持，維護各自正當利益。

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