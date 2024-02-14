中國插旗非洲大西洋沿岸 在中非踢到鐵板

2023年4月，中國國家主席習近平在北京人民大會堂，接見來訪的加彭總統彭戈。彭戈在該年8月遭推翻。（路透檔案照）

2024/02/14 07:57

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國積極在海外開闢軍事後勤基地，試圖藉此擴大投射軍力的能量，引發美國高度關注。華爾街日報披露，中非國家加彭前總統彭戈（Ali Bongo Ondimba）曾允諾北京可在該國駐軍，卻因彭戈被推翻而未果。

華爾街日報10日報導，彭戈去年8月向美國高層官員透露，他曾向中國國家主席習近平秘密承諾，中國可在加彭的大西洋沿岸駐軍。美國官員透露，白宮首席副國家安全顧問費納（Jon Finer）對此十分震驚，敦促彭戈收回這項承諾。

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然而，彭戈與費納會晤幾週後，就被自己的總統衛隊推翻，共和國衛隊（Republican Guard）領袖恩古瑪（Brice Oligui Nguema）出任臨時總統。美國被迫重新開始，試圖說服新的加彭軍政府領袖拒絕中國的提議。

據報導，費納在聯合國大會期間會見恩古瑪。恩古瑪表示，理解美國對中國的大西洋軍事存在感到擔憂，還說彭戈與習近平只是達成口頭而非書面協議。

美國將大西洋視為戰略前院，將中國的永久軍事存在，視為對國家安全的重大威脅，尤其是海軍基地。美國官員指出，中國正展開幕後行動，企圖在非洲大陸西岸建立海軍基地。近2年多來，美國一直努力說服非洲國家領袖，不讓中國海軍進駐大西洋水域的港口。

美國官員強調，至少到目前為止，還沒有一個位於大西洋海岸線的非洲國家，與中國簽署相關協議，「我們有信心，加彭不會允許解放軍長期駐紮，也不會允許建立中國的軍事設施。」

中國政府聲稱，自2000年以來，從非洲西端的茅利塔尼亞到印度洋沿岸的肯亞，中國企業已在非洲興建約100個商業港口，但目前只有一個非洲港口闢建為可停靠中國船隻與部隊的固定基地，即7年前在東非國家吉布地打造的「後勤中心」。吉布地基地據稱可停泊航空母艦與核潛艦，與美國在非洲最大的基地勒蒙尼軍營（Camp Lemonnier）相距不遠。

此外，在鄰近的赤道幾內亞，美國迄今並未發現中國在巴塔市（Bata）建造的深水商業港，開始闢建軍事設施的跡象。美國官員此前曾警告，中國打算在赤道幾內亞建立基地，但赤道幾內亞政府「一直向我們保證，他們不會讓中國興建基地」。

去年11月，彭博也引述知情人士說法報導，中國有意在阿拉伯半島東南端的阿曼王國興建軍事設施，據稱阿曼對這類協議樂觀其成，雙方還可能舉行更多會談。若中國在阿曼闢建基地，對吉布地基地將有加分作用。

美國國防部多年來一再警告，中國有意在中東地區打造更多海外軍事後勤設施，包括阿拉伯聯合大公國，也計畫在泰國、印尼和巴基斯坦等亞洲國家開闢這類設施。

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