余茂春:除了恫嚇台獨 習無計可施

美國智庫「哈德遜研究所」中國中心主任余茂春指出，中共對台灣人堅定追求事實獨立，除了形式上的恫嚇外，已無計可施，但仍須嚴防中共冒進，將台海做為發動下一次總體戰爭的起始點。（本報檔案照）

2024/02/12 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕針對中國在台灣大選後升高政軍施壓，美國智庫「哈德遜研究所」中國中心主任余茂春指出，中共對台灣人堅定追求的「事實上的獨立」，除了形式上的恫嚇外，已無計可施，中國國家主席習近平若務實考量代價、機會和能力，攻台的可能性已不高，但仍須嚴防中共冒進，將台海做為發動下一次總體戰爭的起始點。

屢遭中恫嚇 台灣人「不吃這套」

美國之音（VOA）中文網十一日報導，哈德遜研究所一月底組團造訪台灣，拜會台灣朝野政治人物，包括即將於五月就職的候任總統賴清德，余茂春便是訪團成員之一。他在二月初離台前接受美國之音專訪時表示，中共屢屢對台恫嚇，企圖影響台灣選民的投票意向，卻往往適得其反，尤其今年大選結果再次證明，台灣人「真的是不吃這套」。

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余茂春說，台灣為全世界樹立了有效執行民主過程的典範，民主深化後的台灣與中國的關係，也早已跳脫統獨的主權之爭，並形成民主與獨裁體制的強烈對比。而中共對於多數台灣人堅定追求的「事實獨立」，除了「習慣性地威嚇威嚇幾句話」外，也是「真的沒有什麼棋子可走了」。

關於中國武力犯台的可能性，余茂春說：「打台灣也不是那麼容易的，因為兩棲作戰，中共在這方面需要很多技術上和軍事技能上的進步，它現在還沒有…習近平不能採取這些（攻台）行動最主要的因素，我認為就是，他沒有這種機會，這種機會不是他自己製造的，機會是可以由國際社會、由美國領導的自由世界可以把他的機會給否決掉。」

考慮美國軍事介入代價 習沒膽量冒險犯台

余茂春指出，美國從未放鬆對台灣的防衛承諾，也有《台灣關係法》和各式行政命令來貫徹對台灣的協防承諾，因此即使習近平的侵略野心很大，但若考慮到美國以軍事武力介入的代價，「他沒這個膽量去冒這麼大的風險」。

不過，余茂春也警告，習近平行事以冒險著稱，他仍可能將台灣做為下一次總體戰爭的起始點，因為中共是一個侵略性極強的政權，尤其中國已在全球擴張軍事基地，籌畫軍力的投射，而中共對重要資源和供應鏈的控制，也都是建立在全球設想的基礎之上。再加上中國與印度、越南、菲律賓、日本和南韓的領土衝突不斷，隨時都可能引爆更大的總體戰。

創建多邊聯盟 打造台灣國際空間

余茂春說，由於中共杯葛，台灣的國際地位並未得到應有的承認，他建議台灣創建多邊聯盟，以創新的思維和外交手段來打造其國際形象和國際空間。例如，台灣有宗教和學術等中國缺乏的自由價值和優勢，若成立世界宗教自由聯盟，自然就排除不夠格的中國，成為當然成員。

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