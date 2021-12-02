因安倍挺台被中方急召 日駐中大使冷回華春瑩這些話！

安倍挺台發言一出，中外交部部長助理華春瑩召見日駐中大使垂秀夫表達抗議，垂秀夫直言日方不接受中國單方面主張。（圖擷取自推特）

2021/12/02 19:04

〔即時新聞／綜合報導〕前日本首相安倍晉三昨天（12月1日）接受我國國策研究院邀請，發表視訊演講，強調面對中國威脅，日本無法容許對台灣武力侵犯的事態。挺台發言讓中國外交部急召日本駐中大使垂秀夫表達抗議，但垂秀夫直言，面對台灣議題，日本無法只接受中國單方面的主張！

綜合日媒《時事通信社》 及《NTV NEWS24》 報導，前日相安倍本月1日上午應邀對台灣政學界發表視訊談話，除了重申台日關係友好，也指出日本部分島嶼離台灣相當近，因此中共武力犯台對日本來說也相當危險，直言「台灣有事就是日本有事，也是日美同盟有事」，日本絕不會袖手旁觀。

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針對安倍的挺台發言，中外交部發言人汪文彬昨天就痛斥安倍在台灣問題上「胡言亂語、妄議中國內政」；中外交部部長助理華春瑩也於當天晚間緊急召見日駐中大使垂秀夫，當面表達抗議，指責安倍的言論極端錯誤、粗暴干涉中國內政、公然挑釁中國主權，中方堅決反對。

日本內閣官房長官松野博一今天（2日）對外透露垂休夫昨天的回應，指垂秀夫對華春瑩直言，面對台灣議題，中國必須理解日本國內有人和安倍一樣擁有挺台的想法，且日方無法接受中國單方面的主張！而安倍不是岸田政府官員，政府沒有立場對非政府官員的發言一一做說明。

此外，我國外交部今天也表示，有關各國朝野政要在民間學術論壇發表的個人看法，外交部向來不針對個人意見進行評論。對於中國外交部罔顧兩岸互不隸屬的國際現實，妄自尊大，恣意攻訐言論自由，悖逆民主浪潮的言論，徒淪國際笑柄，外交部認為不值進一步回應。

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