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中國官媒也戰梅西 《環球時報》竟稱「不排除有政治動機」

梅西昨（7）日在日本的交流賽替補上場，全場歡呼。（路透）

梅西昨（7）日在日本的交流賽替補上場，全場歡呼。（路透）

2024/02/08 15:51

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕效力美國足球大聯盟（MLS）邁阿密國際的阿根廷球王梅西（Lionel Messi），4日前往香港參加交流賽，但未上場，引發中國、香港球迷不滿，昨（7日）梅西在日本的交流賽替補上場30分鐘，更是讓中港球迷怒火再升級，中國官媒《環球時報》竟宣稱不排除有外部勢力故意要藉此讓香港難堪的政治動機。

中國官媒《環球時報》今（8日）發表題為《梅西在踢一場事關誠信的比賽》的社論文章，邁阿密國際昨晚在日本與神戶勝利船隊舉行一場友誼賽，梅西在比賽中替補上場，出戰30分鐘，顯示身體狀況良好。

《環球時報》稱，梅西在日本「生龍活虎」，讓外界的質疑進一步加強，質疑梅西和邁阿密國際搞區別對待，成倍放大這種疑惑，以及對邁阿密國際和梅西本人誠信的質疑。

《環球時報》表示，梅西和邁阿密國際的解釋無法服眾，外界對背後真實的原因有許多猜測，有一種說法是，其做法有政治動機，「香港有意打造盛事經濟，有外部勢力故意要藉此讓香港難堪」，竟宣稱「從事態的發展來看，不能排除這種猜測的可能性。」

梅西所在的阿根廷國家足球隊預定今年3月要來中國參加友誼賽，《環球時報》要求梅西在此之前給外界一個合理交代，否則圍繞他的關注度將引起巨大反噬。

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