梅西到香港未上場氣瘋小粉紅 胡錫進嗆「私德嚴重瑕疵」

梅西在日本交流賽中上場後，胡錫進再發一篇嗆：「梅西在日本上場了，這更襯託了他在香港的污點。」（路透）

2024/02/08 10:56

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕效力美國足球大聯盟（MLS）邁阿密國際的阿根廷球王梅西（Lionel Messi），4日前往香港參加交流賽，但未上場，引發中國、香港球迷不滿，昨（7日）梅西在日本的交流賽替補上場30分鐘，更是讓中港球迷怒火再升級，中國官媒《環球時報》前總編胡錫進怒嗆梅西私德有嚴重瑕疵，人設是裝出來的。

中國官媒《環球時報》前總編胡錫進7日在微博發長文痛批梅西，「他（梅西）在香港的表現都是不能讓人接受的。他自己已經說了，他沒有受傷，但是感覺身體不好，所以沒有上場。但是不上場，他可以與球迷們交流啊，可以在中場休息的時候在球場上跑兩圈向看台致意啊，還可以給一些球迷簽字，以彌補自己無法上場給球迷們造成的失望。」

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胡錫進指出梅西卻像木頭一樣坐在替補位置上，連球鞋都沒換，幾乎沒留下任何與球迷交流的表情和動作，「那他來香港幹甚麼？只為了騙幾萬名球迷花高價買門票，坐滿球場看台的每一個座位？」

胡錫進竟稱，這件事暴露出梅西私德上的嚴重瑕疵，讓人懷疑他以往的人設有一些裝出來的部分，「這個人的綜合素質可能挺一般的，他主要是會踢球，靠著雙腳成為了新一代的球王。但是他的道德提升很勉強，一直處於以德配位的緊平衡狀態，而且不時出現虧欠」、「他有點飄，以為自己真的是綠茵和球場之『王』，他高估了自己可以自我放縱的空間。」

而梅西在日本交流賽中上場後，胡錫進再發一篇嗆：「梅西在日本上場了，這更襯託了他在香港的污點。」

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