幾天前不出賽還不跟中國官握手 梅西日本賽上陣讓港府氣炸說話了！

梅西在香港整場坐板凳沒有上場。（法新社）

2024/02/07 23:32

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕目前效力美國足球大聯盟（MLS）邁阿密國際的阿根廷球王梅西（Lionel Messi），4日前往香港參加交流賽，讓香港球迷相當期待，沒想到卻整場坐板凳沒有上場，引起香港、中國球迷不滿。而今（7日）卻見梅西在日本的交流賽上場炫球技，還整整踢了將近30分鐘，讓中港球迷怒火再升級。對此，香港政府週三跳出來要求邁阿密國際給個說法。

梅西在香港的邁阿密國際交流賽完全沒有上場，賽後球員們與中國和港府的官員握手時，梅西被拍到刻意繞道，避開跟官員握手，引發香港、中國球迷抗議，後續梅西發聲明表示，他是因為其腹股溝有傷，當時傷處發腫並有痛感，因此才未能在香港出賽。不過才過幾天，就見梅西在與日本J聯盟神戶勝利船的交流賽下半場亮相，還踢了將近30分鐘，中港球迷看了氣炸，網上湧現大量抗議貼文，還有人分享燒球衣、剪球衣等畫面。

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根據《環球時報》報導，針對梅西在日本上陣比賽一事，香港特區政府7日發聲，要求主辦單位和梅西所屬球隊做出合理解釋。香港文化體育及旅遊局長楊潤雄表示，港府對梅西沒有在香港球隊與邁阿密國際的表演賽上出現，和球迷們一樣都極度失望，邁阿密國際的教練宣稱梅西是因傷不能出賽，但3天後卻在日本活躍自如的比賽，並在球場上激烈運動了不算短的時間，如此反差香港市民都有著不少疑問，希望香港比賽的主辦方Tatler及球隊能給個說法。

邁阿密國際今與日本神戶勝利船進行交流賽，梅西在下半場亮相。（法新社）

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