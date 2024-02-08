梅西日本上場挨批「辱華」 矢板明夫：真球迷應更關心傷勢

邁阿密國際昨與日本神戶勝利船進行交流賽，梅西在下半場亮相。（法新社）

2024/02/08 10:25

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕阿根廷球王梅西（Lionel Messi）因近日在香港的邁阿密國際交流賽完全沒有上場，引爆中國及香港球迷怒火，不過昨日梅西在日本的交流賽登場並踢了將近30分鐘，讓中港球迷再度不滿砲轟，對此日本資深媒體人矢板明夫發文質疑，如果他們真是梅西的球迷，似乎更應該關心梅西的傷勢，而不是梅西是否辱華，並酸「中國和香港球迷的反應，有點太玻璃心了」。

矢板明夫昨在臉書發文評論梅西事件，他表示，梅西之前狀態一直不太好、身上有傷，原本很多日本球迷也擔心他可能不能上場了，直到看到梅西在場上奔跑傳球，輕鬆自如的樣子，大家才終於把心放下。沒想到此事卻在中國和香港的網路上引起了巨大的騷動，謾罵梅西的聲音此起彼伏，因為中港網友們認為梅西「辱華」了。

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矢板明夫指出，在梅西的球隊到日本前有先到香港進行比賽，但當天梅西一直坐在候補席上，全場比賽都沒有上場，導致在比賽即將結束前，全場的加油聲已經變成了「退錢」、「退錢」的叫罵聲，事後梅西則是在記者會上表示，「在上一場沙烏地的比賽有點受傷，大腿內側肌肉不適。希望未來還有機會能在香港比賽」。

香港前特首女兒轟梅西「無恥、噁心」

但香港和中國的球迷對此事不依不饒。香港前特首梁振英的女兒梁齊昕也在社交媒體上炮轟梅西「無恥、噁心」。特首李家超則表示「感到極度失望」。香港文化體育及旅遊局局長楊潤雄更聲稱，「如果梅西下一場在日本的比賽上場的話，大家會不開心、不舒服」。

矢板明夫說，有人聲稱，梅西曾經送過自己的簽名照給已故中國民主運動人士、諾貝爾和平獎得主劉曉波，並稱梅西一直不喜歡專制政權，應該是刻意在香港不上場踢球的。對此說法矢板明夫表示是否真實不得而知，不過中國和香港球迷的反應，有點太玻璃心了。矢板明夫直言：「如果他們真是梅西的球迷，似乎更應該關心梅西的傷勢，而不是梅西是否辱華了。」

其他網友也紛紛留言表示「不意外呢，他們從來只關心自己。不讓順心就是辱華啊」、「這下不踢球也算辱華了⋯」、「Messi並沒有做錯事。觀眾有情緒可以理解，任何事情都上升到辱華就莫名其妙了」、「梅西是職業選手，身體條件和近期球感是他第一要考慮的事，硬是上場如果受傷更重或有什麼狀況，這些大呼小叫嚷嚷的人是不會負一點責任的」。

也有一些網友留言稱「香港人表示今天很高興，打臉爽歪歪~」、「其實香港還有一批人是，見到 Messi 上陣，就覺得香港政府被打臉，會覺得很高興的」、「真香港人覺得此事莫名療癒」、「矢板先生，大多數香港人沒有不滿Messi。相反，香港人已經很久沒有像今晚這樣開心了」。

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