爆笑影片曝！直播時蚊子停臉上 女記者「給自己1巴掌」 跌出畫面

女記者克羅瑟斯在直播中試圖趕走一隻一直干擾她的蚊子，卻意外地在鏡頭前賞了自己一記重重的巴掌。（圖擷取自YouTube）

2024/02/05 21:40

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲女記者安德烈亞·克羅瑟斯（Andrea Crothers）在日前的直播中遭遇一個尷尬時刻，她試圖趕走一隻一直干擾她的蚊子，卻意外地在鏡頭前賞了自己一記重重的巴掌。畫面曝光後，引起眾人狂笑。

綜合外媒報導，澳洲《今日秀》當時正在報導布里斯本（Brisbane）的洪水問題，然而，當連線到女記者克羅瑟斯所在的洪水災區時，只見一隻蚊子在她的臉上飛舞，她試圖用手擺動來趕走它，不料蚊子的速度更快，躲避了她的巴掌，結果她不小心賞了自己一巴掌。

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畫面中可以清楚看到克羅瑟斯在重擊自己臉部後，疼痛得差點暈倒，甚至跌出了鏡頭範圍。與此同時，棚內的四名主播，更是笑得前仰後合，其中一位女主播更是捧腹大笑，他們甚至還以慢動作回放了這個畫面。

不過，男主播卡爾·斯特凡諾維奇（Karl Stefanovic）也在現場解釋，克羅瑟斯是我們節目中一位出色的記者，她一直在報導布里斯班的洪水，當地天氣炎熱潮濕，蚊蟲很多，這是一項了不起的工作。

影片曝光後，網友紛紛留言表示，「超好笑」、「太搞笑了，不過你還好嗎？」、「天啊！我笑到停不下來」、「慢動作更好笑了」。然而，在影片被瘋傳的隔天，克羅瑟斯也開始自嘲，她更是在直播中將一黑色網子套住整顆頭。

事後，克羅瑟斯也開始自嘲，她更是在直播中將一黑色網子套住整顆頭。（圖擷取自IG）

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