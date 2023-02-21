畫面曝光！ 記者在土耳其直播 遇到強震嚇哭了

《CNN》土耳其記者德維倫直播一半正巧地震，因為感到害怕不禁掩面哭泣。（圖擷取自「@fetih1400191810」推特）

2023/02/21 15:26

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其南部與敘利亞接壤地區6日發生芮氏規模7.8大地震，迄今2週後，20日晚上8時許再傳發生規模6.4淺層地震，震央位在土耳其南部哈泰省德芙涅鎮（Defne）附近，震源深度僅10公里，為極淺層地震，一名外媒記者前往當地臨時搭起帳篷進行直播時，正巧碰上地震，她邊工作時也被地震嚇到，不禁流下眼淚，影像曝光後引起網友熱議。

綜合外媒報導，一名土耳其《CNN》記者德維倫（Buse Deviren）於20晚間前往哈泰省一處臨時搭建帳篷進行直播時，正巧碰到地震發生，她說「地面正在晃動，這是一場難以置信的大地震，這不是餘震。」從公開影像可見，進行直播到一半時，德維倫似乎被地震晃動嚇到，不禁失聲掩面哭泣數秒後，繼續與棚內主播進行連線報導。

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她在直播時說：「我們在一個帳篷城市中，孩子們都相當害怕，我們找不到任何可以抓住的東西，每個人開始跑出帳篷外…這裡的人都非常害怕，到處都是灰塵，所有沒被震毀的建物也被拆了。」

消息曝光後，這段新聞報導影片已突破68萬人次觀看，同時引起大量網友討論與留言，有人說「願上帝保願我們所有人」、「她可能真的太害怕了」、「記者也是人，哭只是代表她是有感情的」、「她不應該哭，會造成觀眾慌張」、「棚內主播試圖保持冷靜相當專業」。

CNN TÜRK Fulya Kalfa ruhsuz’mu?pic.twitter.com/5TVP3VWxpH — fetih 1453 ???????????????????????????????????????? （@fetih1400191810） February 20, 2023

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