南非大樓工地倒塌增到13死 男遭活埋5天奇蹟獲救

〔中央社〕南非城市喬治(George)發生一起致命的建築倒塌事故5天後,一名男子從瓦礫堆中被救出,西開普敦省(Western Cape)省長溫德(Alan Winde)對此表示「簡直就是奇蹟」。

路透社報導,喬治市一棟正在興建的5層建築6日發生倒塌事故。官員透過聲明指出,事發當時現場共有81人,其中13人已確認死亡,29人生還,另有39人仍下落不明。

溫德今天於社群媒體X平台發文寫道,這位倖存者在事發116個小時後,從瓦礫堆中被救出。

倒塌事故發生後,救援人員除了使用重型機具,也徒手挖掘,試圖救出受困民眾。搜救作業目前仍在進行中。

It is the miracle that we have all been hoping for. Rescue teams have found an individual alive and are in communication with him. It will take some time to reach him, but I am so grateful for the teams for tirelessly working to rescue those trapped on the site. ????????… pic.twitter.com/68VmYW7KTG