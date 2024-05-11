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南非大樓工地倒塌增到13死 男遭活埋5天奇蹟獲救

救難人員持續在瓦礫堆中搜救。（美聯）

救難人員持續在瓦礫堆中搜救。（美聯）

2024/05/11 22:21

〔中央社〕南非城市喬治（George）發生一起致命的建築倒塌事故5天後，一名男子從瓦礫堆中被救出，西開普敦省（Western Cape）省長溫德（Alan Winde）對此表示「簡直就是奇蹟」。

路透社報導，喬治市一棟正在興建的5層建築6日發生倒塌事故。官員透過聲明指出，事發當時現場共有81人，其中13人已確認死亡，29人生還，另有39人仍下落不明。

溫德今天於社群媒體X平台發文寫道，這位倖存者在事發116個小時後，從瓦礫堆中被救出。

倒塌事故發生後，救援人員除了使用重型機具，也徒手挖掘，試圖救出受困民眾。搜救作業目前仍在進行中。

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