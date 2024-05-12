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台中抓賭赫見小隊長在場！記大過調職 又爆簽賭集團送BMW

霧峰分局林姓小隊長（前），9日警方搜索一件網路簽賭據點前發現他在場，警局今天對他記一大過懲處，但今天又被爆簽賭集團送他BMW名車代步，霧峰分局表示會全力調查釐清。（記者陳建志翻攝）

霧峰分局林姓小隊長（前），9日警方搜索一件網路簽賭據點前發現他在場，警局今天對他記一大過懲處，但今天又被爆簽賭集團送他BMW名車代步，霧峰分局表示會全力調查釐清。（記者陳建志翻攝）

2024/05/12 17:58

〔記者陳建志／台中報導〕台中刑事局中打、霧峰分局偵查隊本月9日共同偵辦霧峰一起網路簽賭案件，搜索前探勘現場，赫然發現偵查隊一名林姓小隊長在場，林姓小隊長經調查後發現勤務時間擅自離崗、與特定對象交往未事先報告，給予記一大過懲處，並調整服務地區及改調行政警察職務，不過今天又被爆出簽賭集團送他一輛價值180萬元的BMW代步，霧峰分局表示，曾詢問過林員表示是朋友借他開的，至於是否是簽賭集團贈送？將會進一步調查釐清。

刑事局中打、霧峰分局偵查隊本月9日共同偵辦霧峰一起網路簽賭案件，事先掌握林姓嫌犯（38歲）等人涉嫌從事網路博弈代理商，原定當天下午進行搜索，事先由員警喬裝騎機車探勘確認門是否有開？卻發現鐵皮屋前廣場一名男子疑似是隊上林姓小隊長。

員警後來上門搜索時，林姓小隊長已經不在現場，順利逮捕林姓嫌犯（38歲），現場並查扣現金300萬、筆電、K菸548支，林嫌坦承經營網路博弈代理商招攬國內及國外地區不特定民眾參與網路賭博，初步清查近1年賭資達新臺幣2億6000萬元。

霧峰分局警方事後調查，林姓小隊長坦承和林嫌認識10多年，已多次前往該地點，知道林嫌為特定交往對象，仍經常前往該處所卻未向分局報告；林員勤務時間擅自離崗，除違反勤務紀律外，且非因公涉足不妥當場所，並與經營職業賭博業者接觸交往，違反警察人員與特定對象接觸交往等相關規定，就其整體違失合併考量其行政責任，加重處分，予以記一大過懲處，並調整服務地區及改調行政警察職務。

今天又被爆出，林姓小隊長和簽賭集團關係密切，甚至送他一輛價值180萬元的BMW代步。針對此傳聞，霧峰分局同事表示，他平時是開一輛豐田自小客車上下班，並非高調開BMW代步，不過確實曾經開過一輛BMW到警局，警局當時曾詢問，林員表示該輛車是朋友的，朋友只是借他開，該輛車經清查車籍，車主也確實不是他，因此沒再多問。

對於BMW是否是簽賭集團贈送？霧峰分局今天低調不願多說，強調針對任何林員可能涉及的不法事證或物證，不論是檢舉或耳語，分局都會盡全力調查，勿枉勿縱，但不對個案表示意見。

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