為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    記者直播一半遇強震！ 抱起女童拔腿奔跑畫面曝光

    記者阿卡蘭抱著小女孩逃離瓦礫堆。（圖擷取自「@Reuters」推特）

    記者阿卡蘭抱著小女孩逃離瓦礫堆。（圖擷取自「@Reuters」推特）

    2023/02/07 16:17

    〔即時新聞／綜合報導〕土耳其當地時間6日發生芮氏規模7.8強震，造成土國和敘利亞至少4372人死亡，近期社群平台傳出，土耳其1名記者赴南部城市馬拉蒂亞（Malatya）進行連線採訪時，恰巧碰上第二起規模7.5餘震瞬間，他與其他現場民眾一起拔腿逃跑，待逃往較為安全的區域，街道早已被一片塵土籠罩，場面驚悚。

    綜合外媒報導，土耳其電視A haber記者阿卡蘭（Yuksel Akalan）6日與攝影師赴馬拉蒂亞進行採訪時，正好遇上第2起規模7.5強烈餘震來襲。從公開畫面可見，當警報聲響起，阿卡蘭和工作人員等開始拔腿狂奔，畫面強烈晃動、塵土飛揚，但能聽見大樓倒塌的聲響。

    一群人奔往較為安全區域後，阿卡蘭撞見一旁有位母親想帶著2個孩童逃走，緊急上前幫忙，並抱起其中1名女童後逃離瓦礫堆，到了較為安全的地方才將她放下，接著摸頭安慰飽受驚訝的女童，接著讓她回到母親身旁。

    阿卡蘭說：「當我們正要前往廢墟瓦礫堆進行拍攝搜救工作時，連續發生了2次餘震並發生巨響，從畫面可見我左手邊的建築因為地震被夷為平地了，現場也有著大量的塵土。」

    影片曝光後，迄今超過15萬名網友瀏覽，許多網友紛紛留言表達不同看法，有人說「太可怕了」、「為土耳其和敘利亞祈禱」、「心碎」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    7.8強震重創土耳其與敘利亞 兩國合計至少4372死（不斷更新）
    2023/02/07 17:00

    7.8強震重創土耳其與敘利亞 兩國合計至少4372死（不斷更新）
    紐、澳伸援手！ 將向土耳其強震援助近2.3億元
    2023/02/07 13:52

    紐、澳伸援手！ 將向土耳其強震援助近2.3億元

    醫療建設與高速路網 麟洛房市大助力
    土耳其「抗震百萬豪宅」瞬間崩塌 驚悚畫面曝！
    2023/02/07 13:36

    土耳其「抗震百萬豪宅」瞬間崩塌 驚悚畫面曝！
    強震後餘震不斷！土耳其最新餘震規模5.5 震度6級
    2023/02/07 13:11

    強震後餘震不斷！土耳其最新餘震規模5.5 震度6級

    《爆怨》文引熱議 掀江宏恩後台為人
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播