記者直播一半遇強震！ 抱起女童拔腿奔跑畫面曝光

記者阿卡蘭抱著小女孩逃離瓦礫堆。（圖擷取自「@Reuters」推特）

2023/02/07 16:17

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其當地時間6日發生芮氏規模7.8強震，造成土國和敘利亞至少4372人死亡，近期社群平台傳出，土耳其1名記者赴南部城市馬拉蒂亞（Malatya）進行連線採訪時，恰巧碰上第二起規模7.5餘震瞬間，他與其他現場民眾一起拔腿逃跑，待逃往較為安全的區域，街道早已被一片塵土籠罩，場面驚悚。

綜合外媒報導，土耳其電視A haber記者阿卡蘭（Yuksel Akalan）6日與攝影師赴馬拉蒂亞進行採訪時，正好遇上第2起規模7.5強烈餘震來襲。從公開畫面可見，當警報聲響起，阿卡蘭和工作人員等開始拔腿狂奔，畫面強烈晃動、塵土飛揚，但能聽見大樓倒塌的聲響。

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一群人奔往較為安全區域後，阿卡蘭撞見一旁有位母親想帶著2個孩童逃走，緊急上前幫忙，並抱起其中1名女童後逃離瓦礫堆，到了較為安全的地方才將她放下，接著摸頭安慰飽受驚訝的女童，接著讓她回到母親身旁。

阿卡蘭說：「當我們正要前往廢墟瓦礫堆進行拍攝搜救工作時，連續發生了2次餘震並發生巨響，從畫面可見我左手邊的建築因為地震被夷為平地了，現場也有著大量的塵土。」

影片曝光後，迄今超過15萬名網友瀏覽，許多網友紛紛留言表達不同看法，有人說「太可怕了」、「為土耳其和敘利亞祈禱」、「心碎」。

Yuksel Akalan was on the scene of the earthquake in Turkey when a shockwave struck, covering people and the street in dust. The reporter is seen evacuating the area and assisting a young girl https://t.co/hQPpWpvuFp pic.twitter.com/ORFj2Qiuub — Reuters （@Reuters） February 6, 2023

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