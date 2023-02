記者直播一半遇強震！ 抱起女童拔腿奔跑畫面曝光

2023/02/07 16:17

〔即時新聞/綜合報導〕土耳其當地時間6日發生芮氏規模7.8強震,造成土國和敘利亞至少4372人死亡,近期社群平台傳出,土耳其1名記者赴南部城市馬拉蒂亞(Malatya)進行連線採訪時,恰巧碰上第二起規模7.5餘震瞬間,他與其他現場民眾一起拔腿逃跑,待逃往較為安全的區域,街道早已被一片塵土籠罩,場面驚悚。

綜合外媒報導,土耳其電視A haber記者阿卡蘭(Yuksel Akalan)6日與攝影師赴馬拉蒂亞進行採訪時,正好遇上第2起規模7.5強烈餘震來襲。從公開畫面可見,當警報聲響起,阿卡蘭和工作人員等開始拔腿狂奔,畫面強烈晃動、塵土飛揚,但能聽見大樓倒塌的聲響。

請繼續往下閱讀...

一群人奔往較為安全區域後,阿卡蘭撞見一旁有位母親想帶著2個孩童逃走,緊急上前幫忙,並抱起其中1名女童後逃離瓦礫堆,到了較為安全的地方才將她放下,接著摸頭安慰飽受驚訝的女童,接著讓她回到母親身旁。

阿卡蘭說:「當我們正要前往廢墟瓦礫堆進行拍攝搜救工作時,連續發生了2次餘震並發生巨響,從畫面可見我左手邊的建築因為地震被夷為平地了,現場也有著大量的塵土。」

影片曝光後,迄今超過15萬名網友瀏覽,許多網友紛紛留言表達不同看法,有人說「太可怕了」、「為土耳其和敘利亞祈禱」、「心碎」。

Yuksel Akalan was on the scene of the earthquake in Turkey when a shockwave struck, covering people and the street in dust. The reporter is seen evacuating the area and assisting a young girl https://t.co/hQPpWpvuFp pic.twitter.com/ORFj2Qiuub