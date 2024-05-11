下一代iPhone將導入ChatGPT 蘋果與OpenAI快談妥了

iPhone手機上的ChatGPT應用程式。（美聯社檔案照）

2024/05/11 21:55

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國蘋果公司致力將人工智慧（AI）技術導入旗下裝置，消息人士透露，該公司與開發生成式AI機器人ChatGPT的OpenAI公司，接近達成協議，將在iPhone上採用OpenAI的技術。

《彭博》11日報導，消息人士指出，雙方已在為在蘋果下一代iPhone搭載的行動作業系統版本iOS 18採用ChatGPT的協議條件，進行最後確認。除了OpenAI，蘋果也已與Google公司洽談授權使用其生成式AI服務Gemini。這些討論都正在進行中，但尚未敲定協議。

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若與OpenAI達成協議，將使蘋果預計下個月舉行的發表會上，宣佈一系列新的AI功能中，多了這個熱門的聊天機器人。《彭博》4月曾披露雙方已經加緊討論此事，日前的報導另指出，蘋果計畫6月發表會要在AI方面引起轟動，為此，將透過使用自家處理器的資料中心提供AI功能。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）去年曾說，他私務上會使用ChatGPT，但他也說，「有一些問題需要解決」。他說會在「非常謹慎的基礎上」將AI功能導入蘋果的產品。

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