為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

下一代iPhone將導入ChatGPT 蘋果與OpenAI快談妥了

iPhone手機上的ChatGPT應用程式。（美聯社檔案照）

iPhone手機上的ChatGPT應用程式。（美聯社檔案照）

2024/05/11 21:55

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國蘋果公司致力將人工智慧（AI）技術導入旗下裝置，消息人士透露，該公司與開發生成式AI機器人ChatGPT的OpenAI公司，接近達成協議，將在iPhone上採用OpenAI的技術。

《彭博》11日報導，消息人士指出，雙方已在為在蘋果下一代iPhone搭載的行動作業系統版本iOS 18採用ChatGPT的協議條件，進行最後確認。除了OpenAI，蘋果也已與Google公司洽談授權使用其生成式AI服務Gemini。這些討論都正在進行中，但尚未敲定協議。

若與OpenAI達成協議，將使蘋果預計下個月舉行的發表會上，宣佈一系列新的AI功能中，多了這個熱門的聊天機器人。《彭博》4月曾披露雙方已經加緊討論此事，日前的報導另指出，蘋果計畫6月發表會要在AI方面引起轟動，為此，將透過使用自家處理器的資料中心提供AI功能。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）去年曾說，他私務上會使用ChatGPT，但他也說，「有一些問題需要解決」。他說會在「非常謹慎的基礎上」將AI功能導入蘋果的產品。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
開放AI生成謎片？ OpenAI探究可能性
2024/05/10 21:10

開放AI生成謎片？ OpenAI探究可能性
微軟、OpenAI訓練AI涉侵權 遭8家新聞社聯手控告
2024/05/01 18:50

微軟、OpenAI訓練AI涉侵權 遭8家新聞社聯手控告
生成式AI學習平台 台南「智慧魔鏡」啟動
2024/05/10 20:54

生成式AI學習平台 台南「智慧魔鏡」啟動
外媒爆微軟訓練新AI模型 抗衡Google、OpenAI
2024/05/07 09:53

外媒爆微軟訓練新AI模型 抗衡Google、OpenAI
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播