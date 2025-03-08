補件還作弊？罷綠委攤位教「自己抄一抄」 小草直播全都錄

有小草直播主意外紀錄到，罷免綠委張宏陸的工作人員，竟教學「寫錯的拿回來自己抄，不要丟掉，自己抄一抄就好，別浪費，前一天在北投的也很多」，周軒昨轉貼該段直播影片，引發網路熱議。（圖擷自臉書）

2025/03/08 08:44

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮襲捲全台，針對民進黨立委的「幽靈連署」罷免頻傳，有小草直播主意外記錄到，罷免綠委張宏陸的工作人員，竟教學「寫錯的拿回來自己抄，不要丟掉，自己抄一抄就好，別浪費，前一天在北投的也很多」，雖然直播內容後續已被轉為私人影片，但已引發網路熱議。

近期中選會公布藍綠立委罷免案第一階段連署結果，針對民進黨立委的罷免案不僅都沒通過，還被發現有大量「死亡連署」，罷團為此緊急進行補件。不過昨日又傳出，有小草直播主「貓草」記錄到，針對立委張宏陸的罷團攤位，竟出現攤位的工作人員教戰如何「作弊」的內容，透過影片可看到，連署人員先是被詢問「昨天到現在有沒有一千份？」在回應沒有後，工作人員竟提出「沒有的話太少了，寫錯的拿回來自己抄，不要丟掉，自己抄一抄就好，要想辦法，不然都浪費了」。

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連署人員則是回應，「自己抄要很秘密，不能讓『那個』知道。」該麥克風手隨後提醒要注意核對，「前一天在北投的也很多不對，昨天也跟他們說怎麼幫第二階段，結果這邊這麼慢，看了都很緊張。」

這番對話內容在網路引發一陣熱議，貓草昨晚雖緊急將直播內容下架，改為私人影片，但在網路社群已遭到批評「白癡到我忍不住笑了，太制杖（智障）了吧」、「又壞又笨的就是這種」、「這應該涉嫌偽造文書吧？！宏陸委員趕快去提告」、「我知道國民黨會作弊，我沒想到的是他們的青年軍找了一堆浩呆進去混薪水」、「偽造文書不說要重罰也不能縱容吧，該罰就罰該關就關不然怎麼稱做法治國家」、「這個我猜到時候又會被說是綠營側翼刻意找人抹黑造謠」、「如果是抄連署人資料的話可能不會成立，但非本人簽名就是偽造文書確定了」。

政治工作者周軒昨晚約7點半在臉書也先轉貼該段直播影片，並指「我們的夥伴在看『貓草』這個頻道直播板橋擺攤罷免張宏陸委員的時候，突然聽見了，應該是一位小草與罷免攤位工作人員的對話。照理說這種時候應該是要關掉麥克風的，但是麥克風沒有關」。

周軒指出，「他們親口說出了幾點事實：1.罷免張宏陸團隊承認這兩天沒有1千份，而且很多寫錯了。2.小草（上午在新埔站擔任麥克風手）教學，寫錯沒關係，拿回去抄就好，只要不要被抓到。3.小草承認他們在北投也錯很多份（代表罷免吳思瑤也很多份是拿回去抄？）4.明明早上說沒有1千份，但是剛才罷團送補件的記者會卻說送了1300份」。

後續於晚間近10點時，周軒也再度發文指出，「上一篇po出貓草頻道，小草自己招了罷免連署用抄的。直播變成私人影片了」。其他網友對此也紛紛諷刺「笨到很可憐欸」、「有人錄下來在Thread了」、「看到很多人有存檔，我也就放心了」、「心虛了」。

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