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    驚險畫面直擊！中壢小姊妹過馬路遭撞「滾地一圈」 4秒後自行爬起

    小姊妹在行人穿越道遭轎車撞上，滾地一圈自行爬起。 （翻攝YouTube「WoWtchout」）

    小姊妹在行人穿越道遭轎車撞上，滾地一圈自行爬起。 （翻攝YouTube「WoWtchout」）

    2025/03/07 22:54

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市中壢區一對11歲及8歲姊妹揹著書包，前天早上7點多，綠燈穿越行人穿越道時，遭62歲王男駕駛的轎車，從延平路左轉元化路時撞上，2姊妹直接倒在行穿線上，所幸肇事駕駛即時煞停，2姊妹約4秒後自行爬起，警方將對王男開罰，肇事原因待警方釐清。

    兩姊妹遭轎車撞上的驚悚過程，都被路口車輛的行車紀錄器拍下，撞擊瞬間，2兩姊妹在行人穿越道上滾地一圈，沒多久便自行爬起，撿拾好掉落東西，又趕緊在綠燈倒數燈號結束前穿越馬路。

    中壢交通中隊前天早上7點多獲報後派員到場，62歲王男駕駛轎車於往桃園方向的延平路左轉元化路時，撞上行走在行人穿越道的11歲及8歲姊妹，造成2童擦、挫傷，警方調查王男無酒駕。

    警方依道路交通管理處罰條例第44條規定，「汽車駕駛人行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口，有行人穿越時不暫停讓行人先行通過，因而肇事致人受傷者，處7200元至3萬6000元罰鍰，並吊扣駕駛執照1年」向王男開單告發。

    王男駕駛轎車於延平路左轉元化路時，撞上行人穿越道的小姊妹。（記者黃政嘉翻攝）

    王男駕駛轎車於延平路左轉元化路時，撞上行人穿越道的小姊妹。（記者黃政嘉翻攝）

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