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    一生為台獨運動奔走奮鬥！前獨盟祕書長王康厚辭世 3/23辦追思會

    前台獨聯盟祕書長王康厚12日辭世，享耆壽95歲。（資料照）

    前台獨聯盟祕書長王康厚12日辭世，享耆壽95歲。（資料照）

    2025/03/13 18:45

    〔中央社〕前台獨聯盟祕書長王康厚12日辭世，享耆壽95歲，王康厚一生為台灣獨立運動奔走奮鬥；台獨聯盟將於23日在台大校友會館舉辦追思會。

    柏林台灣協會今天透過臉書發文悼念「世台會永遠的祕書長王康厚」並表示，王康厚12日凌晨在家人陪伴下，安詳回到天家。

    王康厚出生於民國20年，柏林台灣協會表示，王康厚年幼時隨父母移居滿州國新京（長春）及北京。戰後搬遷回台。後因國民黨政府的迫害移居美國，並於美國開始為台灣民主、自由與獨立奮鬥而奔走。

    柏林台灣協會指出，1991年台獨聯盟開始遷台工作，王康厚的胞弟王康陸在全台奔走組織工作。1993年王康陸結束於文化大學演講邀約後，於陽明山仰德大道國安局附近發生離奇車禍死亡，王康厚接替胞弟工作，並擔任台獨聯盟祕書長與紐約分部負責人。

    柏林台灣協會說，王康厚一生為台灣獨立運動奔走、奮鬥，而今他的使命由大家承擔，建國路上仍有許多人一同負重前行，大家將循著王康厚的足跡期許，繼續未竟的使命。

    台獨聯盟將於23日在台大校友會館舉辦追思會；公祭訂在3月25日，在台北市懷愛館景仰樓至真一廳舉辦。

    史明（右）與王康厚（左）。（資料照）

    史明（右）與王康厚（左）。（資料照）

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