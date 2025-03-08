美財長貝森特：川普有信心在總統任內 習近平不會動台灣

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）3月7日受訪表示，川普總統相信，在他的總統任期內，中國國家主席習近平不會對台灣採取行動。（彭博資料照）

2025/03/08 06:01

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國財政部長貝森特（Scott Bessent）3月7日接受《CNBC》訪問時表示，川普總統相信，在他的總統任期內，中國國家主席習近平不會對台灣採取行動。這是川普政府高官針對中國是否侵台的最新表態。

中國外長王毅6日在全國人民大會上受訪時，重申了北京「將會而且必須」統一台灣的野心。但貝森特在訪問中強調：「我遵循川普總統的領導，他（川普）有信心，習主席在他擔任總統期間不會採取行動。」

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川普2月26日在白宮舉行內閣會議被記者問到，美國是否會採取行動阻止中國武力控制台灣時，他做出回應說，「我從不對此問題發表評論，因為我永遠不想讓自己處於那種境地」。但川普3月3日在白宮與台積電董事長魏哲家共同宣布台積電將在美國加碼投資1000億美元時，再被記者問到若中國試圖孤立或拿下台灣時強調，若中國侵略台灣「將是場災難」，「若台灣有事，我們也會受很大影響」。

美國國防部主管政策的次長提名人柯伯吉（Elbridge Colby），3月4日在聯邦參議院軍事委員會的任命聽證會上表示，台灣安全攸關美國利益，失去台灣對美國而言將是「災難」，美國國防部必須加速各項準備，集中軍事能力阻止台海衝突的發生，確保有能力因應中國犯台的可能性。

美國國務卿魯比歐2月25日接受《福斯新聞》晨間節目「福斯和朋友們」主持人吉米德（Brian Kilmeade）專訪，在回答有關台灣問題時表示：「我們在台灣問題上的長期立場是不會放棄的，那就是我們反對任何強迫、強制、脅迫改變台灣地位的行為。這是我們自1970年代末以來的立場，現在仍然是我們的立場，不會改變。」

吉米德再提問，若半夜被叫醒，且有理由相信中國正在犯台，美國將如何做？魯比歐回答說：「美國已做出承諾，防止這種情況發生，並對此作出反應，也將執行這些承諾。這就是立場，中國人也知道這一點。」

美國國防部長赫格塞斯2月12日也表示，美國優先考慮遏制與中國在太平洋地區的戰爭，也認識到資源不足的現實，並做出資源權衡，以確保威懾（中國）不會失敗，遏制（中國）不會失敗。

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