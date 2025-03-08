苗栗低溫下探10度 冷氣團影響北台濕冷 下週又有鋒面報到

今天（8日）華南東移出來的雲雨減少，降雨範圍縮小，迎風面的桃園以北和東半部仍有局部短暫雨，竹苗及中部山區也有零星降雨。受大陸冷氣團持續影響，北台灣今天還是偏冷，其他地區早晚也冷。（資料照）

2025/03/08 06:56

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，大陸冷氣團影響，今晨本島平地最低溫在苗栗縣三灣鄉為10.0度，連江縣南竿鄉則是下探到8.7度。今天（8日）華南東移出來的雲雨減少，降雨範圍縮小，迎風面的桃園以北和東半部仍有局部短暫雨，竹苗及中部山區也有零星降雨，其他地區為多雲到晴。

受大陸冷氣團持續影響，北台灣今天還是偏冷，其他地區早晚也冷，中部以北及東北部低溫13、14度，其他地區15至17度，白天氣溫則會比昨天回升一些，北部及東北部高溫17至19度，其他地區約23至26度。

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氣象署也對新北以南等16縣市發布陸上強風特報，其中台中市、屏東縣、澎湖縣亮橙色燈號，有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率。台南以北、花蓮、台東沿海空曠地區及基隆北海岸、恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有8級以上強陣風。

沿海天氣方面，今日東北風偏強，苗栗至台南、台東沿海空曠地區、恆春半島及蘭嶼、綠島、澎湖、金門仍要留意8級以上強陣風，海邊作業及活動請注意安全。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，高屏零星地區短時間可能達橘色提醒等級。

未來天氣方面，週日大陸冷氣團減弱，氣溫回升，各地早晚仍涼；基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，大台北地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；清晨苗栗至台南地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，請注意。

下週一、週二桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及中部以北山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。下週三東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；台南以北地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，下週三金門亦有局部霧或低雲影響能見度，請注意。

下週四、週五鋒面接近或影響，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

下週六鋒面通過，下下週日冷空氣南下，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。下下週一冷空氣影響，北部及東北部天氣較冷，其他地區早晚亦冷；基隆北海岸、東半部地區及西半部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 14 ~ 19 15 ~ 22 17 ~ 25 17 ~ 23

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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