糗！戰地記者用口水梳頭 不知已直播全美放送

2019-03-24 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國1名駐敘利亞的戰地記者日前沒意識到電視台已經連線成功，他吐口水梳理頭髮的樣子清楚出現在直播畫面中，許多網友傻眼表示「我為什麼要看這個」。

綜合外媒報導，美國MSNBC電視台主播維爾西（Ali Velshi）22日連線報導，要向觀眾介紹極端組織伊斯蘭國（IS）在敘利亞的狀況，並詢問位於敘利亞西部的記者布拉德利（Matt Bradley）當地的情況如何，但是畫面切入的時間太早，布拉德利先在他的右手吐出疑似痰的白色不明物體，用它來梳理自己的頭髮，接著換左手重複動作一次。

由於太過尷尬，畫面切回維爾西時，他表示「我們沒和麥特連上線，等等我們再連線」。

事後布拉德利在自己的推特轉發當天的直播畫面，只貼了Hashtag「#WarIsHell」（戰爭是地獄）。網友們針對當天的直播，紛紛留言大呼「好噁喔」、「我寧願沒看到這個畫面」，不過也有網友出面緩頰，說「身在戰區，你也會這樣的」、「他只是想呈現完美的一面」。

THIS JUST HAPPENED LIVE!!! pic.twitter.com/vEYfjtTo7S — Valerie Breiman （@ValerieBreiman） 2019年3月22日

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