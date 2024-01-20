北韓情況惡化ing！外媒：去年「脫北者」人數為前年3倍

今年元旦，平壤居民向已故領袖金日成和金正日的照片致敬，以慶賀新年。（法新社）

2024/01/20 15:55

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在南北韓對立惡化之際，首爾當局表示，去年從北韓逃亡的人數是前年的3倍，其中包括不少「菁英階層」，顯示北韓人民對金正恩政權的不滿情緒日益增長。

英國《衛報》19日報導，南韓統一部表示，北韓去年放鬆COVID-19大流行期間的邊境管制後，叛逃至南韓的北韓人數從前年的67人增至196人。雖然仍低於疫情之前的平均水準，但許多「脫北者」的背景表明，北韓人對金氏政權的不滿正逐漸增加。

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據了解，2020年初，北韓封鎖與中國的邊境，以防止新冠病毒進入，削弱北韓本已匱乏的醫療體系，之後「脫北者」人數直線下降，據稱戍守邊境的安全人員當時一見到可疑的逃亡者就開槍射擊。2021年，僅63人逃亡成功，比2019 年的1047人減少9成以上。

南韓統一部表示，去年叛逃的196名北韓人當中，包括10名外交官、貿易官及在海外就讀大學的學生等「菁英階層」，這是2017年以來人數最多的一次。此外，其中也有大量20至30多歲者，女性約佔總數的8成。

自1950年代以來，推估有3萬1000名北韓人叛逃到南韓，大多數人先越境進入中國後，再透過第三國赴南韓尋求新生活。此一人數在2009年達到頂峰，當時有2914人叛逃，但此後急劇下降，因為金正恩在2011年底掌權後實施更嚴格的邊境管制。

很少有北韓人會經由全副武裝的非軍事區或跨越海上邊界直接到南韓。不過，去年有13名「脫北者」願意冒著人身安全風險經海路逃往南韓，這表明「北韓的情況正在惡化」。這些人都提到北韓面臨糧食短缺。

北韓去年決定限縮前往海外的人員，變相鼓勵長期在自由國家生活、對自己家鄉不再抱有幻想的官員叛逃。《韓國時報》披露，隨著疫情在去年進入新階段，北韓外交官、其他官員和駐海外學生被告知回國，「在經歷自由世界的生活後，很多人肯定覺得這是不可接受的，因為他們知道北韓的經濟形勢甚至更加惡化，內部控制也在加強。」

高階官員的叛逃令北韓政府尤其尷尬，其中又以前北韓駐英國大使館公使太勇浩（Thae Yong-ho）在2016年投誠南韓最為著名。他宣稱自己「厭倦」金氏政權，之後當選南韓國會議員。

《韓聯社》指出，對去年叛逃的「脫北者」調查發現，民主南韓的自由前景和北韓的食物匱乏是促使他們叛逃的2大因素。

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