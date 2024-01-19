北韓2青少年偷看韓劇遭判12年勞改 當百人面前被捕上銬

BBC近日釋出1部於2020拍攝的獨家影片，影片中2名北韓青少年因偷看韓據遭捕並被判12年勞改。（圖截自「@BBCWorld」）

2024/01/19 10:32

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕BBC韓語版網站近日釋出1段獨家影片，影片畫面顯示2名青少年在大庭廣眾下因為偷看韓劇而被戴上手銬，遭判處12年勞動改造。

根據《BBC》 報導，該影片攝於2020年，並於近日由與脫北者合作的研究機構「南北發展」（SAND）提供給BBC。

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從影片中可以看到，2名16歲青年在體育館內近百人面前被戴上手銬，而身著制服的員警也斥責2人「沒有深刻地反思自己的錯誤」。此外影片中的背景口號也不斷循環著「腐爛的傀儡政權的文化已經蔓延到了青少年。他們才16歲就已經斷送自己的未來」。BBC指出，該廣播中「腐爛的傀儡政權」就是南韓，而警方也公布了影片中2名青年的姓名及住址。

報導提到，北韓在2020年就頒布法律稱「觀看或傳播韓國娛樂節目可判處死刑」。1名脫北者告訴BBC，「如果你在北韓看美劇被抓到，你可以透過賄賂官員逃避刑罰；但如果你在北韓看韓劇，你就會被槍殺。對北韓人來說，韓劇就是一種可以幫助他們忘記艱難現實的毒品」。

「南北發展」（SAND）執行長崔景慧（Choi Kyong-hui）也對此表示，北韓認為韓劇和韓國流行音樂的傳播將對其意識形態產生威脅，「對南韓社會的仰慕很快就會削弱現在的政府制度，這會違背北韓人崇敬金氏家族的單一意識形態」。

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