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身體很誠實！小粉紅成天喊抵制 中國2023最暢銷手機仍是iPhone

iPhone去年是中國最暢銷手機，引發中網友熱議。（法新社）

iPhone去年是中國最暢銷手機，引發中網友熱議。（法新社）

2024/01/14 18:54

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕身體很誠實！儘管先前有大批中國網友號召抵制美國蘋果iPhone，國產手機才是一級棒，但調研機構「BCI通訊研究」最新報告指出，iPhone去年仍是中國最暢銷手機！

綜合中媒報導，調研機構BCI昨天（13日）發布報告指出，2023年中國手機市場銷售額前6名分別是蘋果、vivo、OPPO、榮耀、小米和華為，合計占91.5%。位居第一名的蘋果，去年在中國一共賣出2.7億支手機。

另外，數據服務平台「Sandalwood」公布的手機品牌電商銷量，顯示中國網購平台「京東商城」和「天貓」上賣得最多的手機也是蘋果，接下來依序是小米、OPPO、榮耀、華為和vivo。

消息曝光後，引發微博網友熱議，不少小粉紅崩潰稱「那是因為去年上半年華為5G沒回來，蘋果才賣得好，下半年華為5G回來，蘋果新品相對22年是有跌的」、「接下來換手機，我絕對選國產」、「今年蘋果一定不會暢銷的」、「今年國產手機爭氣點，對蘋果時代進行更猛烈的衝擊！」。但也有網友直言，「罵歸罵，蘋果還是很好用的」、「天天罵，年年罵，有用嗎？」、「這群人身體還是挺誠實的」、「不是都說不買蘋果嗎？說說的？」

事實上，去年9月蘋果推出新機iPhone 15系列時，隨即就登上微博熱搜，中國消費者大排長龍預購新機的話題掀起關注，甚至有不少中國外送平台搶占商機，推出出「外送手機」服務，號稱下單後最快半小時送達。

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