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習近平清洗軍隊高層 姚誠：火箭軍逾半數校尉級軍官想轉行

中共領導人習近平對對軍隊高層進行大清洗，火箭軍成為重災區。前中共海軍司令部中校姚誠近日透露，目前火箭軍軍心渙散，有一半以上的校尉級軍官想轉行。圖為中國東風-17彈道飛彈。（美聯社）

中共領導人習近平對對軍隊高層進行大清洗，火箭軍成為重災區。前中共海軍司令部中校姚誠近日透露，目前火箭軍軍心渙散，有一半以上的校尉級軍官想轉行。圖為中國東風-17彈道飛彈。（美聯社）

2024/01/09 00:36

〔編譯盧永山／綜合報導〕中共領導人習近平對對軍隊高層進行大清洗，過去半年遭肅清的軍方高層多達15人，火箭軍是重災區。前中共海軍司令部中校姚誠近日透露，目前火箭軍軍心渙散，有一半以上的校尉級軍官想轉行。

姚誠7日在社群平台X發文指出：「在與國內相關朋友聊火箭軍時，他們告訴我火箭軍校尉級軍官超一半以上都打報告要求轉業，軍心散了。」

姚誠在另一篇發文中透露，火箭軍進行全面檢查整頓時發現了大量問題，一些加注液體燃料的火箭彈確實發現了裡面有水，戰略飛彈發射井的井蓋長年不維護導致井蓋打不開，更重要的是洩密還在繼續中，這份檢查報告居然也被美國取得了；「我透過國內朋友核實，這2個問題確實存在」。

《彭博》6日引述知情人士透露，中共火箭軍和整個國防工業內部的腐敗情況嚴重，其中一名知情人士說，美方情報評估人士列舉了幾個中共軍隊腐敗的例子，包括飛彈中裝的是水而不是燃料，以及中國西部大片飛彈發射井的蓋子無法有效發射飛彈。

美方評估認為，中共軍隊的貪腐已侵蝕其整體作戰能力的信心，特別是火箭軍，而且因為腐敗的普遍性，以至於美方官員研判，這會讓中共在未來幾年考慮採取重大軍事行動的可能性變得更小。

旅居美國的時事評論家蔡慎坤7日在X發文表示，事實上，中共軍隊的腐敗問題遠不止這些，幾乎所有部門所有領域都深度捲入腐敗漩渦，軍隊幹部提拔早就有明碼標價，除非是紅二代，一般背景的人要升遷，幾乎都要適應並接受這套遊戲規則，老實籌錢買官。

蔡慎坤指出，習清洗腐敗將領或能起到某種威懾作用，但收效甚微，因為無論換誰上來都會重蹈覆轍，特別是軍隊，所謂的忠誠是建立在利益之上，沒有利益談何忠誠。

新加坡拉惹勒南國際研究學院（RSIS）研究員查爾（James Char）5日接受《美國有線電視新聞網》（CNN）訪問表示，北京當局對軍方高層的清洗還沒有結束，他確信還有更多高級將領已受到了調查，「這只是冰山一角」。

姚誠在X上的另一篇發文說，為什麼習近平頒發了《軍事財務審計條例》，在軍隊大抓貪腐分子會導致軍心大亂？那是因為此舉遭到要用命換錢的軍人抵抗；現在中共又在減軍人的薪水，如此誰還願意以命換錢，哪裡還有戰鬥力？

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