火箭軍貪腐太嚴重 學者︰習5～10年內 不敢對外掀戰

路透報導，中國火箭軍成為整肅目標，對國家主席習近平是一大挫折，他必須花更多時間肅清軍隊，五到十年內應該不敢輕易與外國發生嚴重軍事衝突。（路透檔案照）

2024/01/01 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國人民解放軍九名高階將領近日被從國家立法機構中撤職，尤以負責監督飛彈和核彈的火箭軍及裝備部門最多人「中箭落馬」，咸認與涉入軍備採購弊案受查有關，且風暴可能尚未平息。「路透」去年十二月卅日引述多名學者分析指出，這對中國國家主席習近平是一大挫折，他必須花更多時間肅清軍隊，五到十年內應該不敢輕易與外國發生嚴重軍事衝突。

火箭軍前司令員李玉超等九名將領被拔除全國人民代表大會代表及委員會委員資格，通常是中國官員面臨進一步懲處前的步驟。不僅如此，這種全面肅清行動暴露共軍根深蒂固的貪腐現象，對於投入數十億美元購買及研發軍備，盼在二○五○年前建立「世界一流」軍隊的習近平而言，更是一大打擊，同時也令人質疑，在美中因為台灣、南海等議題激烈競爭之際，共軍現代化的過程是否獲得充分監督。

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肅清尚未結束 更多將領會遭殃

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾推測，以火箭軍為中心的肅清行動尚未結束，還會有更多將領遭殃。據了解，曾任火箭軍司令員的前國防部長魏鳳和，以及去年三月接替其職位、曾擔任中央軍事委員會裝備發展部部長的李尚福，目前皆下落不明。

分析指出，雖然共軍貪腐惡名昭彰，但最近肅貪規模及火箭軍涉入程度之大令人咋舌。喬治城大學美中全球問題對話倡議資深研究員、前美國國家安全會議亞洲事務資深主任韋德寧（Dennis Wilder）表示，由於火箭軍掌管核武庫，負責的軍官都須接受最嚴格的審查，但最近的調查似乎涉及多名高階將領，不是只有一個「害群之馬」。

需收拾爛攤子 目前正處弱勢

有鑑於此，在習近平設法整頓共軍內部秩序前，對高階將領的肅清可能會導致火箭軍暫時被削弱。華盛頓智庫「史汀生中心」中國計畫主任孫韻分析，戰略核武力量是中國依賴的國家安全底線，也是對付台灣的最後手段，「中國需要一段時間來收拾爛攤子，重新建立對火箭軍能力及可信度的信心，這意味中國目前正處於弱勢」。孫韻將習近平打擊軍隊貪腐的行動，視為一種「薛西弗斯式」（Sisyphean）任務，意指一場徒勞無功、永遠無法完成的任務。

進一步來看，由於軍官低薪、軍事支出不透明等問題尚未解決，共軍腐敗問題將持續存在。上海政法學院前副教授陳道銀表示，繼續大規模肅清共軍，可能會讓習近平在五到十年內不敢輕易冒險與其他國家發生嚴重衝突；習現在認清，將領宣稱忠於黨及軍隊只是空話，這會在一定程度上衝擊他的信心。

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