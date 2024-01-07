飛彈裝水湊數？彭博：美情報稱中軍隊惹火習近平「大清洗」

習近平展開中國現代史上規模最大的軍隊整肅行動。（歐新社資料照）

2024/01/07 06:21

〔編譯魏國金／台北報導〕《彭博》披露，美國情報顯示，中國軍方普遍貪腐，這次因為飛彈缺陷，才導致中國國家主席習近平決心「清洗」軍隊。知情者透露，相關缺失包括，飛彈裝填的是「水」而非燃料，還有在中國西部有大片飛彈發射井，井蓋運作卻無法讓飛彈有效發射。

消息人士稱，中國火箭軍及整個國防工業內部貪腐如此廣泛，致使美國官員相信，未來幾年習近平都不太可能考慮採取重大的軍事行動。

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同時，美國也評估，中國解放軍內部的貪腐已導致對其整體實力的信心遭到侵蝕，特別是對火箭軍的信心，也阻礙了習近平的首要軍事現代化的努力。

相關貪腐調查在過去6個月內已導致十幾位國防高級官員被捕，這可能是中國近代史上有關軍隊方面規模最大的鎮壓行動。

然而知情者說，美國評估認為，習近平的權力並未因擴大整肅而削弱，反而由於他罷黜高階軍官，甚至其中有些是他提拔的人，這行動透露出他對共產黨內部的掌控仍然牢固，同時對提升軍紀、消除貪腐，最終使中國軍隊做好長期作戰準備，嚴肅以對。

習近平已投入數十億美元要實現2027年中國軍隊現代化的目標，其中的核心是提升火箭軍，火箭軍是入侵台灣的關鍵角色。

去年12月29日中國全國人民代表大會常務委員會撤銷了9名高階將領的人大代表職位，包括5人與火箭軍有關，至少兩名來自裝備發展部。

此前幾天，中國人民政治協商會議全國委員會也撤銷3名國有飛彈製造單位高階主管的政協委員資格，這一系列的清洗是在10月中國前國防部長李尚福被免職之後發生的，李尚福在位僅7個月。

今年1月1日中國軍方報紙在社論中矢言發動反貪腐戰爭，顯示更多的整肅行動將發生。

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