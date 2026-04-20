台日混血兒當兵遭辱罵「死日本鬼子」 連長還恐嚇打1985也沒用

今（20）日晚間社群平台瘋傳一篇貼文，一名自稱台日混血兒的民眾，透露自己入伍後多次被連長故意針對，對方甚至以「死日本鬼子」等詞彙辱罵他與他的家人。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

被暱稱「全台最大Line群」的社群平台Threads，在近年成為不少民眾曝光自身遭遇、尋求援助的平台。今（20）日晚間，一名自稱台日混血兒的民眾透露，自己入伍後多次被連長以「死日本鬼子」等詞彙辱罵，對方甚至恐嚇他打給國防部申訴專線也沒用，讓他感到非常無助，疑似軍中霸凌、種族歧視的消息一出，迅速引發各界譁然。

對此，陸軍第六軍團指揮部今日表示，已立即將該連長調離主管職務，後續將依刑懲併行原則核予嚴懲，並主動移請司法偵辦，絕不寬貸。

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據悉，一名自稱台日混血兒網友，在Threads發文透露自己正在宜蘭金六結服陸軍兵役，未料服役期間，頻繁遭到軍中連長在公共場合進行「公然侮辱」，然而自己完全不認識對方，也不明白為何對方要一直攻擊他與他的家人國籍。該文發布後，迅速被瘋傳至多個網路社群平台，誇張內容更是引爆全網炎上。

原PO在貼文提到，自己只要在軍營遇到這名連長，對方就會不斷用「TMD死日本鬼子」、「你媽和你都是畜生」、「日本鬼子讀什麼台灣的學校」等涉及人身攻擊的污言穢語來咒罵他，甚至聲稱他在台灣服役「是來贖罪」，以及把跟自己交談的兄弟歸類成「漢奸」。不僅如此，這名連長還曾故意要求他，去把「日本人向臺灣道歉」的圖文用投影機放出來、舉手數分鐘才能放下，羞辱意味十足。

原PO表示，他從不排斥當兵，更認為確實繳稅、服國民義務才是一個負責任的大人，然而他在入伍幾週後的遭遇，感到相當無奈且無助。原PO還提到，連長聲稱完全不怕有人打給國防部為官兵設置的「1985」申訴專線，因為他早就習慣被投訴，讓原PO非常憂心，因為自己既想要反應受到不當對待，又害怕鄰兵兄弟們會被迫受到「體罰」或「連坐法」，於是決定發文求助已經退伍的學長與廣大網友們。

網友對此紛紛痛罵，「國軍毒瘤」、「沒想到還有人靈魂停在盧溝橋沒回來」、「那連長是中共人是不是，這麼討厭日本」、「台灣國軍改革那麼困難就是這一堆黃埔遺毒存在」、「幫高調，國軍就是有這種垃圾長官霸凌，才會招不到人！」、「有日本籍還乖乖當兵比一堆逃兵藝人好多人了，就是有這種爛長官，所以才一堆人不想當兵」、「請提告這個垃圾長官，順便用蔣介石兒子前中華民國陸軍司令蔣緯國日本血統，和去找共匪中時和聯合報裡古寧頭白團戰役的歷史打臉牠」。

至於撥打1985是否有用，一派網友強烈建議原PO務必打去申訴，「打啊，1985照三餐打，4個月而已，連長又沒多大」、「最好找一起的鄰兵一起打爆1985！最後打到這個連長沒有退伍金」、「新兵無敵，別說1985，旅長電話打過去，半夜他也會跑步帶殺聲過來幫你X連長」、「小弟當兵時1985有一個潛規則：打了之後如果因為申訴被欺負的話就繼續打，不要怕」。另有網友擔心說，「之前都被宣導1985 5891（無法救你），聽說打出去都會被營區攔截，警告我們打了也沒用」。

還有不少熱心網友標註黃捷、王定宇、沈伯洋、卓冠廷等立委或議員的官方Threads帳號，希望能關心或協助調查是否真有其事。另外，民進黨籍宜蘭縣長參選人、行政院政務顧問林國漳，稍早前往這篇貼文留言表示，他已將相關資訊提供給陳俊宇委員辦公室進一步了解情況。

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