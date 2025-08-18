為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    「陸海空軍懲罰法」修正上路 軍人悔過期間不計入役期與年資

    立法院去年7月三讀的「軍人權益事件處理法」及「陸海空軍懲罰法」修正，行政院日前公告，自8月6日施行。（資料照）

    立法院去年7月三讀的「軍人權益事件處理法」及「陸海空軍懲罰法」修正，行政院日前公告，自8月6日施行。（資料照）

    2025/08/18 09:03

    〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院去年7月三讀的「軍人權益事件處理法」及「陸海空軍懲罰法」修正，行政院日前公告，自8月6日施行。除保障軍人權益救濟外，軍人執行悔過懲罰期間不計入役期與年資，並刪除悔過懲罰中不得外出規定。

    「陸海空軍懲罰法」修正規定，軍人懲罰包含人事懲罰、財產懲罰、紀律懲罰3種；軍人懲罰依照身份分為軍官懲罰、士官懲罰、士兵懲罰3種。其中悔過懲罰中不得外出規定，考量有違反「憲法」第8條限制人身自由爭議刪除，並明訂悔過實施不得有禁錮、凌虐或其他非人道待遇的行為。

    條文也將軍人應受懲罰行為，區分為「勤務上」與「勤務外」2種類型，明定4項勤務上違紀行為，與故意觸犯刑事法律、無故施用或持有毒品、酒駕或拒絕接受酒測、性騷擾或性霸凌、違反廉政倫理或行政中立、違法兼職或經營商業等6項勤務外違紀行為。

    軍人違紀行為情節重大，有影響調查及懲罰程序或勤務運作虞者，權責機關得於一定期間內先行停止其勤務，停止勤務期間以6個月為限，有繼續停止勤務必要時，得延長1次；軍人於停止勤務期間，得發給本俸的半數。士兵「廢止起役」的懲罰，於1年至5年內不得再循其他招募管道志願入營。

    為整合現行多元分歧的軍人權益救濟管道，「軍人權益事件處理法」明定軍人若不服所屬機關對其所為涉及軍人身份變更、公法上財產請求、獎懲或考績事項的行政處分，除法律別有規定外，可以向地方軍事法院設置的官兵權益保障會提起復審。如有不服得向權保會提起再申訴。若不服復審或再申訴決定，得向高等軍事法院勤務法庭提起行政訴訟，仍有不服得再向高等行政法院提起上訴。

