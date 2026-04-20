連長辱罵役男「死日本鬼子」、「漢奸」 六軍團：調離主管職

1名目前於宜蘭金六結六軍團轄屬153旅服役的義務役男今晚於社群媒體控訴，遭連長以「死日本鬼子」、「漢奸」等詞彙辱罵。此為軍人訓練示意圖，與新聞無關。（軍方提供 ）

1名目前於宜蘭金六結六軍團轄屬153旅服役的義務役男今晚於社群媒體控訴，遭連長以「死日本鬼子」、「漢奸」等詞彙辱罵。對此，陸軍第六軍團指揮部今（20）日表示，已立即將該連長調離主管職務，後續將依刑懲併行原則核予嚴懲，並主動移請司法偵辦，絕不寬貸。

1名自述為台日雙重國籍人士的義務役男今晚於社群媒體Threads表示，他在宜蘭金六結服役期間，屢遭連長在公共場合公然侮辱，辱罵「死日本鬼子」、「漢奸」等詞彙。

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陸軍第六軍團指揮部今日表示，轄屬153旅1名上尉連長以歧視言語貶抑訓員國籍，六軍團指揮部獲報後高度重視，立即將該連長調離主官職務，續依刑懲併行原則核予嚴懲，涉及「公然侮辱」部分，主動移請司法偵辦，絕不寬貸。

第六軍團強調，對於依法服兵役的役男，均應給予肯定，不應區分身分、族群或國籍而有差別對待。

對此次發生幹部管教失序行為，第六軍團表示，深表痛心，除指派高階幹部嚴謹查處，並親向訓員及家屬表達歉意，另持續精進幹部領導統御作為，維護尊重互信之部隊風氣。

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