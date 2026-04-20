台中分局長噴辣椒水！民眾黨報案還在值班台看 監視器抓包24小時後自首

台中第六分局分局長周俊銘。（擷取自第六分局網站）

民眾黨前主席柯文哲17日晚上陪同該黨台中市議員參選人劉芩妤前往台中逢甲夜市掃街拜票時，傳疑似遭人噴灑辣椒水攻擊。民眾黨隔天前往第六分局報案，經警方調閱監視器深入追查，今天卻傳出案情大逆轉，竟是第六分局分局長周俊銘拿在手上的辣椒水蓋子破裂試噴，才造成此次烏龍。而當天民眾黨前往警局報案，「凶手」周俊銘就站在值班台前，卻未坦承誤噴的就是自己，因誤導辦案方向，今天遭記過拔官。

柯文哲17日晚上前往逢甲夜市掃街，疑似遭人噴辣椒水而不適掩鼻，民眾黨市議員參選人劉芩妤隔天並前往第六分局報案，批評是無差別攻擊事件，經警方組成專案小組調查，今天卻傳出竟是自家人搞的烏龍，轄區第六分局分局長周俊銘在事發24小時後，才向台中市警察局長吳敬田坦承，因手上的辣椒水蓋子破裂朝地面試噴，才造成此起烏龍事件。

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隔天深夜 周俊銘致電局長自首

而劉芩妤18日上午9時前往第六分局報案的畫面也曝光，當時劉芩妤等人進入第六分局市政派出所報案時，周俊銘分局長人就站在值班台前，還看著值班同仁引導劉芩妤與其服務團隊同仁前往派出所報案櫃台報案。

不過周俊銘並未主動表示，當晚誤噴辣椒水的人就是自己，直到18日傍晚5點多，警方調閱監視器畫面，發現周俊銘疑似有使用辣椒水的狀況，擴大清查後，周俊銘才在深夜10點自行打給吳敬田局長，坦承有使用辣椒水，今天畫面曝光，民眾都笑稱「原來凶手就是局長本人」，周俊銘也因誤導辦案方向，今天被記兩小過，調離主管職務拔官。

周俊銘因辣椒水罐（左）破裂朝地面噴灑測試。（記者黃旭磊攝）

周俊銘（右下紅圈）朝掃街區域地面噴辣椒水。（警方提供）

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