球員兼裁判又橫向聯繫差 台東縣府及2校因妨害性自主、體罰被監院糾正

台東縣府與2校遭監委糾正。圖為台東縣府外觀。（資料畫面）

台東縣武陵國小辦理校園性別事件，豐田國中則發生足球隊體罰案，監察院調查後，今天發新聞稿表示，前者學校程序違背法令，甚至涉及證據保全不佳、違法調查等違失，縣府未積極查明，就認定校方無違失，豐田國中無故延宕審議調查報告等，因此糾正台東縣府與2校。

2024年3月間，武陵國小學生曾對一名學弟、一位學齡前兒裡性猥褻，據調查報告所載，這名國小生要求2人脫褲供其把玩生殖器、性騷擾，只是長達10分鐘到半小時影片在學童和家長手機到處傳閱，最後流進警方手中只有8至10秒。

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監委發現，校方在事發後以「保護未成年人」要求眾人刪除性騷擾影片，卻沒有保留證據，最後警方只有數秒影片，IG上卻查到「不同版本影片，顯然都是數分鐘才可供剪輯」，而縣府一再宣稱校方無過失，直到影片一事曝光再行懲處根本監督不周，而校方調查結果亦未依法通知當事人，甚至調查本案者還有行猥褻者的導師。

最終，同一性別事件竟在校方、警方、社會處都認定不同，且該府教育處未即時查悉警政端資料；社會處亦疏於即時通知教育處，監委認定，台東縣政府行政監督鬆散，業務橫向聯繫機制失靈。

除性平案，兩位監委調查指出，武陵國小於2023至2025年間，發生高達72件大量匿名或冒名檢舉多名教師體罰案，平均每個月3件，縣府調查後部分成立、部分不成立。

監委也表示，該校有另案，有教師在未經查證透過家長傳播不實體罰案傳言，去年1月某日陪同且強迫學生撥打反霸凌專線「不實陳訴被學校其他教師體罰」，該師後被記過2次處分在案。但有認識該名老師的教職員稱，該名老師「都是實名舉報」，而且案件仍在教育部申訴中、尚未定案。當事人則不願表達意見。

豐田國中調查該校足球隊教練體罰事件，調查小組建議解聘該教練2年。監委調查，校方竟因家長壓力，一度延宕審議調查報告有「吃案」負面觀感之虞；且豐田國中曾擬以「停聘」取代「解聘」教練，違背國民中小學教學支援工作人員聘任辦法，均有不當，因此依法糾正。

縣府則表示虛心接受，並已啟動檢討與制度優化作業、已督導學校撤銷原處理結果並重啟作業，後續將強化行政程序把關及跨單位聯繫機制，確保處理過程符合法規維護學生安全與學習環境。

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