北市狗公園 認養數掛蛋

台北市議員李明賢質詢。（資料照）

台北市政府2024年2月起開放16處「狗運動公園」與「狗活動區」讓民間申請認養，但台北市議員李明賢今（20）日於台北市議會財政建設部門質詢指出，僅有一家公司認養狗活動區，但已過期，目前「沒有狗公園被認養」。動保處說明，目前的確沒有認養者，已調整狗公園認養方式，將會持續宣傳推動，期望調整制度後會增加企業的認養意願。

北市動保處：調整認養方式

市府統計，2025年全市共有24萬隻毛小孩，其中狗約13萬隻、貓有11萬隻。李明賢表示，前年開放民間認養「狗運動公園」與「狗活動區」，只有一家生技公司申請認養「中山區美堤狗活動區」，而且期限是2024年10月1日至2025年9月30日，已經截止；這也代表現在沒有任何狗公園被認養。

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李明賢呼籲，市府調整認養方式立意良善，不要讓企業認為參與人力不足、力有未逮，不讓捐贈流為認養形式。他認為，應該結合企業力量，讓狗公園變得盡善盡美。

動保處回應，狗公園目前皆無認養者，主要是認養成本對企業而言過高，認養後需維護、管理，目前已調整認養方式並持續宣傳推動，希望調整制度後會增加民間認養意願。

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