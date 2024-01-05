習近平整肅軍隊 彭博：半年來已有15名軍方高層被清洗

習近平整肅人民解放軍的反腐敗行動持續擴大，過去6個月內，已有至少15名軍方高層遭到整肅。（歐新社檔案照）

2024/01/05 05:52

〔國際新聞中心／綜合報導〕去年12月29日，中國全國人民代表大會常務委員會任命前海軍司令員董軍擔任國防部長，並撤銷火箭軍司令員李玉超及中央軍事委員會裝備發展部等9名高階將領的人大代表職位。此前2天，中國人民政治協商會議全國委員會也撤銷3名軍工企業高階主管的政協委員資格，表明自國務委員兼國防部長李尚福去年10月被革職以來，解放軍反腐敗行動持續擴大。彭博社4日報導，過去6個月內，已有至少15名軍方高層遭到整肅。

遭罷免全國人大代表資格的9名解放軍將領中，有3名上將和4名中將，其中多人曾在火箭軍任職，包括火箭軍前司令員李玉超（上將）、周亞寧（上將）、火箭軍前參謀長、副司令李傳廣（中將）、火箭軍前裝備部部長呂宏（少將），以及曾任火箭軍副司令、後任中央軍委聯合參謀部副參謀長的張振中（中將）。

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另有多人曾在裝備部門任職，包括前國防科技大學校長、中央軍委裝備發展部副部長張育林（中將）、曾任中央軍委裝備發展部副部長的饒文敏（軍階不詳）、原南海艦隊裝備部部長、南部戰區副司令兼南部戰區海軍司令鞠新春（中將）。此外，還有前空軍司令員丁來杭（上將）。

自毛澤東之後權勢最大的習近平，為了在2027年前將人民解放軍打造成一支現代化軍隊，多年來注入數以百億美元計的軍費，而其強軍戰略的核心，就是提升火箭軍的戰力，在中國試圖「統一」台灣的野心中發揮關鍵作用。然而，火箭軍近來陷入大規模貪腐醜聞，高層盡遭清洗汰換。

彭博指出，這些僅僅是北京公開宣布的整肅內容，與其他領域的反腐敗清洗不同，中國軍方通常不會公布軍方的貪腐調查。據財新網報道，另一名火箭軍少將去年11月也被悄悄地罷免北京市人大代表資格。

美國國防大學國家戰略研究所中國軍事事務研究中心高級研究員吳志遠（Joel Wuthnow）指出，最新清洗行動再次表明，習近平剷除軍中腐敗的行動尚未成功；對於解放軍高層將領及軍中尖端裝備可靠性的質疑，讓習近平及中共領導層可能不敢在未來幾年考慮發動對台攻勢。

自2015年改組解放軍以來，習近平提拔了多名航太及國防工業領域的高層主管，試圖追趕美國在尖端科技上的實力，前國防部長李尚福便是其中之一。習近平在2022年的中共第20次全國代表大會上，將新疆自治區黨委書記馬興瑞、重慶市委書記袁家軍，以及國務院副總理張國清等3名軍工企業領袖，提升到24人的中共中央政治局，再次體現他對軍工產業的偏好。

馬興瑞曾任中國航天科技集團總經理，袁家軍曾為中國航天科技集團副總經理，張國清曾任中國兵器工業集團總經理，有「航天少帥」、「兵工少帥」之稱。

然而，隨著決定中國航天科技集團董事長吳燕生、中國兵器工業集團董事長劉石泉，以及中國航天科技集團副總經理王長青的全國政協委員資格遭到撤銷，軍工領域高層的可靠性目前也遭到質疑。

美國亞洲協會政策研究院中國分析中心的中國政治研究員牛犇（Neil Thomas）指出，涉及貪腐的調查，可能會削弱那些從軍工企業晉升的技術官僚的政治地位。

共軍機關報《解放軍報》在元旦社論中誓言，今年將展開對腐敗的戰爭，顯示軍中可能會有更多的腐敗調查和清洗，而軍隊的腐敗問題可能導致中國企圖犯台灣的野心夭折。

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