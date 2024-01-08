飛彈裝水不填燃料 習決定清洗軍方

美國情報顯示，中國軍方普遍貪腐，導致爆出重大缺失，包括飛彈裝填的是水而非燃料，以及大片部署在中國西部的飛彈發射井，井蓋運作方式使飛彈無法有效發射等。圖為中國東風-17彈道飛彈。（美聯社檔案照）

2024/01/08 05:30

中國西部大片飛彈發射井 無法有效發射

〔編譯魏國金／綜合報導〕《彭博》六日披露，美國情報顯示，中國軍方普遍貪腐，導致爆出重大缺失，才促使中國國家主席習近平決心「清洗」軍隊。知情者透露，相關缺失包括，飛彈裝填的是水而非燃料，以及大片部署在中國西部的飛彈發射井，井蓋運作方式使飛彈無法有效發射。

貪腐削弱共軍作戰能力

報導指出，了解美國該情報評估的人士說，習近平在浮出的跡象顯示，廣泛的貪腐削弱其現代化武裝部隊的能力，並使中國軍隊的作戰能力令人質疑後，展開這波全面性的軍隊清洗行動。

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他們透露，中國火箭軍以及國防工業基地內部，廣泛貪腐的程度使美國官員如今認為，未來幾年習近平不太可能考慮採取重大的軍事行動。其中一名消息人士說，美國對習近平動武的可能性評估，是根據幾個解放軍貪腐後果的例子，例如飛彈裝水而非燃料，以及飛彈發射井的蓋子使飛彈無法發射。

習近平已投入鉅資，以期實現二〇二七年中國軍隊現代化的目標，核心便是入侵台灣的關鍵角色火箭軍。但美國情報評估，解放軍內部的貪腐已侵蝕其整體作戰能力的信心，特別是火箭軍，習近平的一些軍事現代化最優先要務，也因而受挫。

半年內15將領免職 史上最慘

報導說，過去六個月，習近平大規模整肅軍隊，已導致十五名共軍將領被突然免職，這可能是中國近代史上對軍方規模最大的整肅行動。今年元旦，中國軍方報紙在社論中矢言發動反貪腐戰爭，顯示還會有更多整肅行動。

然而知情者說，美國評估認為，習近平的權力並未因擴大整肅解放軍而削弱，反而因為他罷黜高階軍官，包括他提拔的人，凸顯他仍穩固掌控中共，以及他嚴肅看待整頓軍紀、消除貪腐，最終讓中國軍隊做好長期作戰的準備。

前中情局分析師︰習權力受損

白宮國家安全會議發言人未對該報導發表看法。美國國防部發言人梅納斯（Martin Meiners）也僅表示，五角大廈年度中國報告中，已討論到習努力強化及加快對解放軍的反腐調查。

前中央情報局中國問題分析師韋德寧（Dennis Wilder）在社群媒體X上寫道：「這項評估對於解放軍的戰備狀態和整體能力有深遠的影響；旨在保護國家免於最大威脅的洲際彈道核彈竟然無法發射，而在興建中的三百個發射井蓋夢魘又該如何處理？習仍在掌權，但其至高權力勢必受損」。

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