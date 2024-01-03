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羽田機場2機擦撞前 塔台准日航降落、海保機停跑道前

一架日航編號516的班機昨下午4點從北海道新千歲機場起飛，預定5點40分降落羽田機場，但在飛機降落C跑道時，卻與準備運送賑災物資的海保MA722飛機發生撞擊，機翼部分立即起火。（美聯社）

一架日航編號516的班機昨下午4點從北海道新千歲機場起飛，預定5點40分降落羽田機場，但在飛機降落C跑道時，卻與準備運送賑災物資的海保MA722飛機發生撞擊，機翼部分立即起火。（美聯社）

2024/01/03 08:45

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一架日本航空（JAL）國內班機，昨傍晚在東京羽田機場降落時，與海上保安廳的飛機發生撞擊起火。針對事故起因，目前當局正持續調查，今日有日媒引述國土交通省說法指出，塔台人員在事發前有對日航飛機下達「進入跑道」的許可，同時海上保安廳飛機也有被下達行駛到跑道前的指示。

一架日航編號516的班機昨下午4點從北海道新千歲機場起飛，預定5點40分降落羽田機場，但在飛機降落C跑道時，卻與準備運送賑災物資的海保MA722飛機發生撞擊，機翼部分立即起火，火勢極為猛烈，在飛機停下後機組人員隨即引導乘客逃生，所幸所有乘客均平安逃生。不過海保機上的6名人員僅有駕駛員逃出，其他5人不幸喪生。

《NHK》3日的報導指出，國土交通省證實，在事故發生前，塔台人員有給予日航客機允許進入跑道的許可，也對海上保安廳下達把飛機駕駛到跑道前的指示。報導也引述來自日航的說法指出，有機組人員也表示，當時有聽到塔台的著陸許可，在複述後執行進入機場及著陸的操作。

報導提到，日本國家運輸安全委員會今日將派遣6名航空事故調查官，開始進行全面調查，其中也包括與飛航管制員的互動等事發當時的詳細情況。至於該架日航A350班機的製造商「空中巴士」也將派遣專家前往日本，從技術角度協助調查進行。

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