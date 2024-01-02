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羽田機場2機相撞5死！前航空管制官曝跑道使用狀況 分析出事原因

日本航空一架編號516的客機2日與海上保安廳的飛機發生擦撞起火。（路透）

日本航空一架編號516的客機2日與海上保安廳的飛機發生擦撞起火。（路透）

2024/01/02 22:29

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本航空一架編號516的客機今天傍晚5點47分（台灣時間下午4點47分）降落羽田機場時，與海上保安廳的飛機發生擦撞起火，引發國際關注。對此，曾在日本機場擔任航空管制官（台灣稱飛航管制員）的航空資訊部落客「塔人（タワーマン）」在網上透露分析事發當下可能狀況，引發網友熱烈討論。

日航客機擦撞在地面的海上保安廳飛機，客機在跑道上直接起火，劇烈火勢嚇壞不少人，所幸機上全員平安脫困。但被擦撞的海上保安廳飛機就沒這麼幸運，機長雖自行脫困卻身負重傷，目前狀況不明；一度失聯的5名乘客則確認身亡。

針對此次意外，前航空管制官、航空資訊部落客「塔人」在《雅虎日本》發帖指出，「機場跑道分為3種，分別有起飛專用跑道、降落專用跑道和混合跑道，日本很多機場都只有一條跑道並採起飛、降落混合使用。事發的羽田機場其實有4條跑道，事發同時間有3條跑道投入使用，一條用於起飛、一條用於降落、一條則是混合使用，這次發生事故的跑道就是混合跑道。」

「塔人」接著說：「根據事故發生的畫面來看，海上保安廳的飛機當時正在跑道上等待起飛，日航客機在減速降落的過程中與之發生碰撞。正常來說，飛機進入跑道前會有條『停止線』，要準備進入跑道起飛的飛機必須獲得航空管制官許可才可以跨越停止線進入跑道，地面上的海保飛機可能是接收到許可駛入跑道，才與客機發生碰撞。」

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