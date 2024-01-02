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震驚國際！日航擦撞海保機5死1重傷 前機長：這地方恐出錯才釀意外

一架日航客機2日降落羽田機場時，與海上保安廳的飛機發生擦撞起火。（法新社）

一架日航客機2日降落羽田機場時，與海上保安廳的飛機發生擦撞起火。（法新社）

2024/01/02 19:46

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本航空一架客機今天（2日）傍晚降落羽田機場時，與海上保安廳的飛機發生擦撞起火，駭人火勢曝光後引發國際高度關注。對此，一名曾在日航擔任機長的航空評論家驚呼「從未看到如此嚴重的事故」，並直言可能是地面指令出錯才釀此意外。

日航編號516客機今天傍晚5點47分（台灣時間4點47分）降落羽田機場時，疑與地面上一架海上保安廳的飛機發生擦撞，客機在跑道上當場起火，所幸機上367名乘客及12名機組人員共379人均已逃出，無人身亡。不過保安廳飛機上的6人，已知自行脫困的機場身負重傷，一度失聯的乘客5人則確認都身亡。

《產經新聞》報導，日航前機長、航空評論家藤明山田在看到事故發生當下的驚悚畫面後，直呼「從未見過如此嚴重的事故」。雖然目前起火原因還有待調查，但他指出，「如果機場跑道上有一架飛機，那麼就不會有其他飛機降落。可能是塔台指令系統出錯誤，我認為目前還不能排除有這種情況」。

另據《NHK》報導，另一名日航前機長小林博之也表示，「可能是其中一架飛機聽錯空中交通管制的指示。從起火至火勢蔓延的速度來看，很可能是飛機碰撞衝擊力破壞機翼內部油箱，相撞產生的火花進而點燃外漏的燃油。」他還說，這次所有乘客能平安脫困，意味著機組人員的專業訓練得到落實，「作為一名前機長，我感到非常欣慰」。

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