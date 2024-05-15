日本學生考大學用「智慧型眼鏡」作弊 遭警方函送法辦

日本早稻田大學今年2月舉辦入學考試，然而卻發生一名考生涉嫌在考試期間使用「智慧型眼鏡」作弊的事件。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，彭博）

2024/05/15 19:44

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本早稻田大學今年2月舉辦入學考試，然而卻發生一名考生涉嫌在考試期間使用「智慧型眼鏡」作弊的事件。根據警方指出，這名考生先用智慧型眼鏡拍攝考卷試題，再傳送到社群平台上，接著透過網友解題獲取答案，此行為已妨害早大入學考試業務，警方將在近日將該考生函送檢察機關。

綜合日媒報導，參與本案的搜查人員指出，涉嫌犯案的考生是一名就讀某私立高中的18歲少年，他在2月16日參加早稻田大學創造理工學院的入學考試，並在進行化學科目的考試時，使用具攝影、通訊功能的「智慧型眼鏡」拍攝考卷試題，接著將相片透過無線傳輸到智慧型手機上，再上傳至社群平台請網友們協助解答。

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多名不知情的網友針對試題進行分析後，再將答案傳送給這名考生，不過其中一人在過程中發現有異，並在當天立即通報早稻田校方，經分析畫面之後追查到該考生涉嫌作弊。校方表示，該考生在同月21日參加同校其他學院的考試時，被值班的學校職員發現其眼鏡鏡框上裝設小型相機，並當場報警。

這名考生向警方供稱，因為大學共同測驗（類似台灣學測）的成績不盡理想，未能如願考上理想的國立大學，深怕其他投考的學校也落榜才會選擇作弊，並針對2次的作弊情形進行說明，不過最後兩學院的測驗皆未合格。

報導指出，早稻田校方並未允許考生使用含有通訊功能的電子產品，這名考生未依照規定應試。目前東京都警視廳依照「虛假行為妨害業務罪」（偽計業務妨害罪）等罪嫌，將這名考生函送檢方偵辦。

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