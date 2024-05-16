國民黨籍前新豐鄉長許秋澤涉賣官到處賺 高院重判7年

國民黨籍新竹縣新豐鄉前鄉長許秋澤涉貪被判刑7年。（資料照）

2024/05/16 13:38

〔記者楊國文／台北報導〕國民黨籍新竹縣新豐鄉前鄉長許秋澤在職期間，涉利用鄉公所招募清潔隊員機會賣官，向2名應徵者的家長收取共100萬元賄款，另在武漢肺炎期間辦理口罩採購案，又授意鄉公所主秘劉家佑及民政課長許彩鳳協助特定業者得標，涉犯圖利罪，高等法院今依貪污治罪條例的2個「不違背職務收賄罪」、1個圖利罪，判許秋澤7年徒刑，可上訴。另外，懲戒法院判許撤職、停止任用4年。

同案被告方面，劉家佑、許秋鳳均被依圖利罪，分別被判2年、緩刑5年，及1年10月、緩刑4年。懲戒部份，懲戒法院判劉、許女均撤職、停止任用2年。

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判決指出，許秋澤擔任新豐鄉第18屆鄉長期間，鄉公所辦理召聘清潔隊員，黃姓男子為了讓兒子能順利錄取，請人尋求許秋澤幫忙，另名黃姓女子為了讓兒子林男也能成為清潔隊員，請託友人探詢。

許秋澤見有利可圖竟賣官，對黃男、黃女均索賄50萬，錢到手後，指示不知的清潔隊長以公開甄選方式辦理清潔隊員甄選作業，但報名期間實則僅黃男、黃女2人的兒子報名，並交辦錄取2人，再指示不知情的許彩鳳代為批示核准。

此外，2022年武肺疫情嚴峻期間，許秋澤為了競選連任第19屆鄉長，指示時任民政課長的許彩鳳提案，向鄉民代表會爭取以鄉公所經費採購醫療用口罩贈與鄉民使用，鄉代會同意採購4萬4000盒，經費共880萬元。

施姓廠商得悉後，同年向熟識的許秋澤表明有意投標口罩採購案，許秋澤隨即通知時任主秘的劉家佑、許彩鳳前來討論，當面交辦兩人讓施得標，並接洽後續採購事宜。

劉2人為達成許秋澤的計畫，由許彩鳳指示王姓承辦人製作口罩採購契約、投標須知、需求規格等招標文件，王女遂於未辦理訪價及製作概算表、價格分析表的情形下，逕以預算金額880萬元做為預估底價。但因施女公司經營項目不包含「醫療器材批發業」，她遂找友軍協力投標。

為避免其他廠商低價搶標，許彩鳳指示下屬核予施女友軍較高分數，並透過手段排除其他廠商競標，圖利讓該施女友軍取得唯一議價資格，以880萬元得標。

新竹地院依2個不違背職務收賄、1個圖利等罪，判許秋澤合併應執行7年刑，褫奪公權4年；劉家佑涉圖利罪，判2年，緩刑5年，褫奪公權3年；許彩鳳涉圖利罪，判1年10月，緩刑4年，褫奪公權2年。檢察官認為許秋澤3人量刑過輕、許認為一審量刑太重，均提起上訴。

高等法院認為，一審已考量許秋澤3人在偵查中自白，許並繳回犯罪所得100萬元，均依貪污治罪條例第8條第2項前段規定予以減刑，劉男、許女再依刑法第59條減刑，並審酌許秋澤為一鄉之長，竟收賄並圖利他人，敗壞官箴，劉男、許女分別為主任秘書、民政課長，竟圖利他人，但犯後已坦承犯行，因此維持一審判刑結果。

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